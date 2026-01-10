عاجل | الجيش الإيراني: العدو يسعى لضرب استقرار إيران من خلال مؤامرة جديدة وبدعم من الكيان الصهيوني

عاجل | الجيش الإيراني: ندعو الشعب إلى الحفاظ على يقظته ووحدته لإفشال كل مؤامرات العدو

عاجل | الجيش الإيراني: الجيش وبقية القوات المسلحة يرصد تحركات العدو في المنطقة وسيواجه أي مؤامرة بقوة

عاجل | وكالة فارس عن علي لاريجاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: إسرائيل هي المسؤولة عن الوضع الحالي

عاجل | وكالة فارس عن علي لاريجاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: نحن في خضم حرب ولا سلام ولا وقف لإطلاق النار

التفاصيل بعد قليل..