عاجل | الجيش الإيراني: العدو يسعى لضرب استقرار إيران من خلال مؤامرة جديدة وبدعم من الكيان الصهيوني
Published On 10/1/2026|
آخر تحديث: 10:53 (توقيت مكة)
عاجل | الجيش الإيراني: ندعو الشعب إلى الحفاظ على يقظته ووحدته لإفشال كل مؤامرات العدو
عاجل | الجيش الإيراني: الجيش وبقية القوات المسلحة يرصد تحركات العدو في المنطقة وسيواجه أي مؤامرة بقوة
عاجل | وكالة فارس عن علي لاريجاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: إسرائيل هي المسؤولة عن الوضع الحالي
عاجل | وكالة فارس عن علي لاريجاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: نحن في خضم حرب ولا سلام ولا وقف لإطلاق النار
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة