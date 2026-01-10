طناجر وأنابيب الغاز وحفلة شواء.. مشاهد طريفة من النزوح في حلب

رغم الاشتباكات التي شهدها حيا الشيخ مقصود والأشرفية بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ورغم مشاهد النزوح القاسية، لم تخل حياة السوريين في حلب من مشاهد طريفة أثارت الانتباه.

ونزحت عائلات كثيرة، بما في ذلك كبار السن ونساء وأطفال، هربا من الاشتباكات، وهي تحمل ما تيسر لها من أمتعة وثياب وأنابيب غاز وغيرها من المستلزمات الضرورية خلال رحلة النزوح.

وكحال الناس التي تنزح جراء المعارك أو الكوارث، حمل أهل الحيين ما خف وزنه وزاد ثمنه، من نقود وذهب ولباس وغير ذلك، والطريف في الأمر أن أدوات المطبخ تصدرت المستلزمات المحمولة.

فقد تداول ناشطون صورا لامرأة نزحت من حلب وهي تحمل طناجر طعام، وقالوا إن هذه المرأة رفضت ترك أوانيها.

ومن المشاهد الطريفة أيضا في حلب، أن بائع سحلب افترش الطريق وسط القصف والرصاص، وكان الناس يزورنه من كل أحياء المدينة لتناول السحلب، بينما استمر رجل آخر في تنظيم حفلة شواء في شرفة منزله دون اكتراث بما يحدث من حوله، لا يُعكر صفوه حرب أو دمار.

ونزحت العائلات من حلب إلى أحياء أخرى عند أقاربهم أو إلى مراكز الإيواء التي جهزتها الحكومة السورية للنازحين البالغ عددُهم أكثر من 150 ألفا، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

واحتفت تعليقات كثيرة على مواقع التواصل بالمشاهد الطريفة في خضم الاشتباكات والتوترات العسكرية الأخيرة في حلب، وهو ما رصدته حلقة (2025/1/10) من برنامج "شبكات".

وتحدث ربا في تعليقها عن مشهد طريف، وقالت:

" سيدة خرجت من ممر إنساني وسلمت طناجرها لعناصر الجيش ليحملوها.. كيف استطاعت أن تفعلها؟ لأن من وجهة نظري يمكن أن تدرس في فنون التفاوض أو مهارات الإقناع أو القدرة على العمل تحت ضغط".

ورجحت عبير أنه:

" يمكن كانوا صائمين لأن بعض سكان حلب يصومون بشهر رجب وشعبان كل يوم خميس واثنين.. تخيل الطبخة جاهزة وهم جائعين وصائمين فلا يتركوها خاصة إذا كان معهم أطفال".

وعلقت آية بسخرية قائلة:

"هي أمي إذا صار شي تأخذ الطناجر وتتركنا".

ومن جهتها، قالت جودي ساخرة:

"الطنجرة مراية.. يا رب الحجة عندها فيس بوك وتخبرنا سبب لمعان طنجرتها".

وجاء في حساب هدهد: