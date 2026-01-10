صحف عالمية: تركيا تحاول حل أزمة حلب وإسرائيل تريد توفير الإنترنت بإيران

تناولت صحف عالمية تطورات الوضع في مدينة حلب السورية مشيرة إلى أن الحكومة التركية تجري مباحثات لحلها بشكل سلمي، في حين تحدثت أخرى عن تواصل إسرائيلي أميركي غير رسمي بشأن الاحتجاجات في إيران.

فقد تحدثت صحيفة ديلي صباح التركية عن مباحثات يجريها جهاز المخابرات التركي مع دمشق وواشنطن لحل أزمة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتمركزة في مدينة حلب بشكل سلمي، وقالت إن الرئيس رجب طيب أردوغان يطلع على التطورات بانتظام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن أنقرة تتوقع من التنظيمات الكردية تجنب إلحاق الضرر بوحدة سوريا وسيادتها وسلمها الاجتماعي، وأن الاستخبارات التركية تسعى لتقليل تداعيات هذه الصراعات ومراقبة حركات النزوح المحتملة باتجاه الحدود.

إسرائيل مشغولة بإيران

وفي صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال تقرير إن الجيش الإسرائيلي حائر بشأن مستقبل سلاحه الجوي وتدعيم مقاتلاته القادرة على شن هجمات محتملة على إيران.

وتتمثل هذه الحيرة -وفق الصحيفة- في خيارات لصرف ميزانية ضخمة على نوعين من المقاتلات هما "إف 35" الشبحية، التي يمكنها حمل كميات محدودة من الذخائر لكنها تخترق الرادارات الإيرانية وتكشف أهدافها بسهولة، و"إف 15 آي" التي تحمل أطنانا من القنابل الثقيلة القادرة على اختراق الحصون والأنفاق النووية لكنها غير قادرة على التخفي.

كما كشفت "جيروزاليم بوست" عن قناة اتصال إسرائيلية أميركية غير رسمية للالتفاف على ما أسمته "تعتيم إيران الرقمي وتعطيلها لشبكة الإنترنت".

وقالت الصحيفة إن تل أبيب لجأت لشركة "ستار لينك" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، والتي يمكنها توفير اتصال فضائي بالإنترنت يصعب على إيران خرقه.

وأشارت إلى أن ماسك يمكنه تفعيل الخدمة بضغطة زر، لكن المعضلة الحقيقية تكمن في كيفية إدخال أجهزة الاستقبال إلى الأراضي الإيرانية وتفعيلها، دون ضبطها من جانب السلطات.

تفعيل خطة غزة

أما صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فسلطت الضوء على رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكشف عن مجلس السلام العالمي الذي سيدير قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إن إعلان ترامب عن أنه سيقود المجلس بنفسه "يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ خطته لإنهاء الصراع، والتي تسير ببطء منذ إعلانها قبل 3 أشهر".

وأشارت الصحيفة إلى تداول اسم الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي خدم مبعوثا أمميا للعراق، وللسلام في الشرق الأوسط، ليكون مديرا عاما للمجلس.

وقالت إن ملادينوف يحظى بعلاقات جيدة مع إسرائيل وعمل بشكل متكرر على تهدئة التوترات بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية (حماس).