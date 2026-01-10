سكان الأشرفية بحلب يترقبون العودة لمنازلهم

رصدت "الجزيرة مباشر" انتظار عدد كبير من سكان حي الأشرفية في حلب (شمالي سوريا) على مدخل الحي بانتظار السماح لهم من قبل الجهات المعنية بالدخول إلى منازلهم.

وتجمهر الأهالي، ومن بينهم نساء وأطفال وكبار سن ومرضى، في أجواء شتوية باردة في انتظار السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم.

وقال أحد السكان "للجزيرة مباشر" إنه خرج من الحي عبر أحد المعابر الآمنة التي حددتها السلطات، مشيدا بما قامت به وزارة الدفاع لتأمينهم. ووصف فرحته بانتهاء الاشتباكات والعودة إلى منزله بأنها "مو طبيعية".

ساكن آخر من أهالي حي الأشرفية قال إنه يريد العودة إلى منزله في أسرع وقت، خاصة أنه يعاني وضعا صحيا خاصا، وأكد أنه لا بديل له عن بيته، متسائلا: "أين نذهب في هذا الشتاء؟ ليس لنا غير منزلنا وعملنا".

وأعرب عن أمله في أن تسمح لهم السلطات بالدخول سريعا إلى منازلهم فقط بأمان، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن والجيش تعاملت معهم برقي.

في حين أشار ساكن ثالث من أهالي الحي إلى أن السلطات سمحت له في الصباح بالعودة إلى منزله، ثم ذهب ليشتري بعض الأغراض ليفاجأ عند العودة بمنعه من الدخول.

وأوضح أنه يعلم أن الأمر يتعلق بتأمين المنازل من مخلفات الاشتباكات التي دارت، لكنه أكد أن منزله آمن ويمكنه الذهاب إليه.

وأفادت إحدى السيدات بأنها خرجت من الحي بصحبة والدها المسن (85 عاما) عن طريق الممرات الآمنة التي خصصتها السلطات. وأشادت بتأمين الجيش للمدنيين رغم صعوبة الأوضاع، قائلة إنها تريد الآن العودة إلى منزلها.

وشهدت مدينة حلب اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، مما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من سكانهما إلى مراكز إيواء عبر عدة ممرات آمنة.