دير حافر.. المدينة التي تنطلق منها مسيَّرات قسد باتجاه الجيش السوري

قال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش السوري يتعامل مع مسيرات أطلقتها قوات قسد من مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي، واستهدفت أحياء داخل المدينة.

ووفق مراسل الجزيرة عمرو حلبي، فإن دير حافر تعتبر من أكبر المدن والمناطق التي تسيطر عليها قسد في ريف حلب الشرقي، وتمثل أحد أهم معاقلها من حيث المساحة والكثافة السكانية، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت خلال الساعات الماضية توترات واشتباكات عسكرية بين الجانبين.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن قوات قسد تستخدم دير حافر منصة لإطلاق المسيرات، التي تحلق لمسافات تتراوح بين 50 و60 كيلومترا قبل استهداف مواقع للجيش السوري وأحياء مدنية داخل مدينة حلب، لافتا إلى أن الجيش حاول خلال الساعات الماضية استهداف منصات إطلاق هذه المسيرات في المنطقة.

محاولة تعويض الخسائر

وارتفعت وتيرة استخدام المسيرات بشكل ملحوظ بعد خسارة قسد السيطرة على حيي الأشرفية والشيخ مقصود، حيث لجأت إلى هذه الهجمات في محاولة لتعويض خسائرها.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) ومصادر طبية إن المسيرات استهدفت مباني سكنية بحي الشهباء، كما طالت الهجمات مناطق ومعابر حيوية كان من المفترض أن يستخدمها المدنيون للخروج، بينها شارع الزهور ومنطقة العوارض.

وأكد المراسل أن قوى الأمن والجيش تواصل العمل على إسقاط المسيرات لمنع وقوع أضرار في صفوف القوات أو بين المدنيين، الذين قال إنهم كانوا موجودين بكثافة في مناطق السريان ومداخل حي الأشرفية.