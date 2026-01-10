دعوة مصرية أردنية لبدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة وإسرائيل تضع "خططا جديدة"

أكد وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت كشفت فيه صحيفة وول ستريت جورنال عن خطة وضعها الجيش الإسرائيلي لعملية برية جديدة خارج مناطق سيطرته في القطاع الفلسطيني.

وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي، وفق بيانين للخارجيتين الأردنية والمصرية، ضرورة تنفيذ بنود اتفاق غزة كاملة، وفق الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشدّدا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع والمضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.

كما أكدا بحسب البيان، أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع ونشر قوة الاستقرار الدولية وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكّر وإعادة الإعمار.

ودعا الصفدي وعبد العاطي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يحقّق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين.

كما حذّر الوزيران من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، التي تدفع نحو تفجّر الأوضاع وتقوّض كلّ جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

خطط إسرائيلية للحرب

في غضون ذلك، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الجيش الإسرائيلي "وضع خططًا لعملية برية جديدة داخل الأراضي التي تسيطر عليها حماس في غزة، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه الخطط".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لن تتمكن من التهرب من التزامها بالتخلي عن أسلحتها".

وأوضح مسؤولون إسرائيليون أنه "لا توجد خطط فورية لدخول الجيش إلى غزة "، مضيفين أن "المضي قدما في أي خطط حربية سيكون قرارا يتخذه القادة السياسيون الإسرائيليون".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب في غزة، لكن إسرائيل تواصل خروقاتها اليومية للاتفاق وسط تعنتها في بدء المرحلة الثانية التي تتضمن انسحابا لقواتها.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على مدى عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.