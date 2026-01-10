دراسة: خُمس سكان ألمانيا يفكرون بالهجرة

كشفت دراسة أُجريت في ألمانيا أن واحدا من كل 5 أشخاص يفكر في الهجرة من البلاد، بنسبة تصل إلى 21% من السكان بشكل إجمالي.

وأوضحت الدراسة أن 17% من الألمان غير ذوي الأصول المهاجرة يفكرون في مغادرة ألمانيا، بينما تصل هذه النسبة إلى 34% بين ذوي الأصول المهاجرة، وترتفع إلى 37% لدى أبنائهم.

وأجرى الدراسة مركز الأبحاث الألماني للاندماج والهجرة "ديزيم" خلال الفترة بين صيف 2024 وصيف 2025، بمشاركة 2933 شخصا، جرى استطلاع آرائهم 5 مرات لكل منهم للحد من التقلبات.

وذكر المركز أن القيم ظلت مستقرة إلى حد كبير، مع استثناء واحد، إذ ارتفعت الأفكار الافتراضية في الهجرة بين المهاجرين وأبنائهم بنحو 10 نقاط مئوية قبيل الانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط 2025.

تشير الدراسة إلى أن الراغبين بالهجرة من ذوي الأصول المهاجرة يتوزعون وفق النسب التالية:

أعلى نسبة تصل إلى 39% من الأشخاص ذوي الروابط العائلية مع تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و31% من القادمين من الاتحاد السوفياتي السابق.

و28% من القادمين من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتوضح أن السبب الأكثر شيوعا للهجرة بين جميع الفئات هو "السعي إلى مستوى معيشة أعلى" بنسبة تصل إلى نحو 50% من المشاركين، بينما تلعب "تجارب التمييز" وتعرض ذوي الأصول المهاجرة لمعاملة غير عادلة أو إقصائية دورا إضافيا.

وبيّنت الدراسة أن 25% من القادمين من تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أشاروا إلى "التعرض للتمييز" كسبب لتفكيرهم في مغادرة البلاد.

وقال فابيو بيست الباحث في المركز إن "البيانات تظهر أن الرغبة في مغادرة ألمانيا لا تزال مرتفعة، لا سيما لدى ذوي الأصول المهاجرة وأبنائهم" وذكر أن الشعور بالتمييز يلعب دورا مهما في ذلك، إلى جانب البحث عن ظروف معيشية أفضل.

وأكد بيست ضرورة اتخاذ إجراءات شاملة لتحسين ظروف الحياة من أجل إبقاء الناس في البلاد على المدى الطويل، مشددًا على أن ذلك وحده كفيل بضمان تعايش الجميع في مجتمع يتسم بالتنوع.

بالمقابل، تشير الدراسة إلى أن المشاركين نادرا ما ينفذون خطط الهجرة فعليا، حيث أفاد 2% فقط بأنهم يخططون بالفعل لمغادرة البلاد خلال عام واحد، لكن بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي تشير إلى أنه قد غادر ألمانيا فعليا نحو 1.2 مليون شخص في عام 2024.

وكان معهد أبحاث سوق العمل والمهن قد أفاد في منتصف عام 2025 بأن 26% من الأشخاص الذين هاجروا إلى ألمانيا تراودهم أفكار بمغادرة البلاد، وأن 3% منهم، أي ما يعادل نحو 300 ألف شخص، لديهم خطط ملموسة للهجرة.

ورغم أن النقاشات حول الهجرة الوافدة إلى ألمانيا تشهد رواجا منذ سنوات، فإن هجرة أشخاص بانتظام من ألمانيا تحظى باهتمام أقل في الرأي العام، بحسب معدي الدراسة.