دائرة الإعلام في حلب: الحياة بالشيخ مقصود ستعود لطبيعتها خلال ساعات

قال مدير مديرية الإعلام في حلب عبد الكريم ليلى إن الحكومة ستبدأ إعادة المدنيين والمؤسسات الحكومية لحي الشيخ مقصود، فور تأمينه وتفكيك الألغام التي زرعتها عناصر قوات قسد في بعض المناطق السكنية.

وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن قوى الأمن الداخلي المنتشرة في الحي تواصل ملاحقة عناصر قسد التي رفضت إلقاء السلاح والانضواء تحت لواء الدولة.

كما تعمل قوات الأمن أيضا على تفكيك الألغام التي زرعها المسلحون في المناطق السكنية وداخل بعض البيوت، وفق المسؤول السوري الذي أكد أن هذه المهمة ستنتهي خلال ساعات.

وقال مدير الإعلام إن المواطنين سيعودون لبيوتهم فور انتهاء تأمين الحي، مشيرا إلى أن الحكومة ركزت عملياتها على مواقع تمركز قسد حرصا على حياة المدنيين الذين لم يغادروا الحي.

ونزح نحو 150 ألفا خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب الاشتباكات التي دارت بين الجيش السوري وقوات قسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوات الأمن الداخلي دخلت إلى حي الشيخ مقصود بالتنسيق مع الجيش، في حين أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك "التزام بلاده بدعم جهود وقف إطلاق النار في حلب وضمان الانسحاب السلمي لقسد".

وأضافت سانا نقلا عن مصدر عسكري أن "أحد عناصر تنظيم قسد فجر نفسه بقوات الجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب". وأوضحت أن "تنظيم قسد فخخ آلياته في شوارع الحي والجيش يعمل على تفكيكها".