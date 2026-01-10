حرائق "الكارثة" تلتهم 300 ألف هكتار من غابات أستراليا وتدمر منازل

أعلنت أستراليا، اليوم السبت، "حالة الكارثة" بجنوب شرقي البلاد في ظل جهود متواصلة من الآلاف من رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق حرجية دمرت منازل ومساحات شاسعة من الغابات وقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف.

وقالت السلطات صباح السبت، إن الحرائق التي اندلعت منتصف الأسبوع، في ولاية فيكتوريا، وسط موجة حر شديدة تجاوزت 40 درجة مئوية، أتت على أكثر من 300 ألف هكتار من الغابات، مبينة أن 10 حرائق كبيرة لا تزال مشتعلة في الولاية.

وأوضحت السلطات أن أكثر من 130 مبنى، من بينها منازل، دُمرت وأن الكهرباء انقطعت عن نحو 38 ألف مسكن ‍وشركة بسبب الحرائق التي وصفتها السلطات بأنها الأسوأ التي تجتاح الولاية منذ حرائق الصيف الأسود التي اندلعت في الفترة من 2019 إلى 2020 ودمرت مساحة بحجم تركيا وأودت بحياة 33 شخصا.

حماية الأرواح

وقالت جاسينتا آلان رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا إن الآلاف من رجال الإطفاء يعملون في الميدان لاحتواء الحرائق.

وأضافت أن الهدف هو "حماية أرواح سكان فيكتوريا"، مشيرة إلى أن "هذا يبعث برسالة واضحة: إذا طُلبت منكم المغادرة، فغادروا".

وأعلنت آلان العثور على 3 أشخاص، بينهم طفل، كانوا مفقودين جراء أحد أعنف حرائق الولاية.

ولفتت في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون من ملبورن عاصمة الولاية، إلى أن الحرائق ستتم السيطرة عليها "حيثما أمكن".

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، باكرا السبت، إن الأمة تواجه يوما من الطقس "المتطرف والخطِر" للحرائق، خاصة في ولاية فيكتوريا التي أعلن جزء كبير منها ‌منطقة كوارث.

"عصيب جدا"

وذكر ألبانيزي في تصريحات تلفزيونية أن قلبه مع الأستراليين في هذه المجتمعات الريفية بهذا الوقت "العصيب جدا".

وقالت السلطات إن أحد أكبر الحرائق، بالقرب من بلدة لونغوود، على بعد نحو 112 كيلومترا شمالي ملبورن، قد أحرق 130 ألف هكتار من الأدغال، ودمر 30 مبنى ومزارع كروم وأراضي زراعية.

وأُخليت عشرات المجتمعات القريبة من الحرائق وأُغلق عدد من المتنزهات والمخيمات في الولاية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية تحذيرا من موجة حارة، اليوم السبت، في أجزاء كبيرة ‍من ولاية فيكتوريا، في حين صدرت تحذيرات من أحوال جوية مؤاتية للحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة وإقليم العاصمة الأسترالية.

وأفاد باحثون أن الاحترار المناخي في أستراليا زاد بمعدل 1.51 درجة مئوية منذ عام 1910، ما يُؤجج أنماط الطقس المتطرفة التي تزداد تواترا على اليابسة وفي البحر.

وتمنح حالة الكارثة التي أعلنتها آلان، عناصر الإطفاء صلاحيات تنفيذ عمليات إخلاء طارئة.