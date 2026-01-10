ترامب يتحدث عن "ورطة" إيران والسلام بسوريا وخططه لتملّك غرينلاند

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة من أنه قد يأمر بشن ضربات عسكرية على إيران، مشيرا -في الوقت ذاته- إلى تطلعه لأن يرى السلام في سوريا وأن تكون بلدا ناجحا.

وقال الرئيس الأميركي -للصحفيين في البيت الأبيض- إن إيران في "ورطة كبيرة" في خضم الاحتجاجات الشعبية الواسعة، وحذّر مجددا من أنه قد يأمر بشن ضربات عسكرية.

وتابع أنه يتوقع أن "الشعب بصدد السيطرة على مدن معينة، لم يكن أحد يعتقد أن ذلك ممكن قبل أسابيع قليلة فقط".

وردا على سؤال عن رسالته إلى قادة إيران، قال ترامب "من الأفضل ألا تبدؤوا بإطلاق النار لأننا سنبدأ بإطلاق النار أيضا".

وأضاف ترامب أنه "إذا بدؤوا في قتل الناس -كما فعلوا في الماضي- فسنتدخل"، موضحا أن هذا لا يعني إرسال قوات برية "بل يعني ضربهم بقوة شديدة في موضع الألم".

السلام في سوريا

وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، أكد ترامب أنه يريد أن يرى السلام في سوريا، وأن تكون بلدا ناجحا، لأن بلاده "على علاقة جيدة مع الأكراد والحكومة السورية".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه يعتقد أن سوريا تسير في طريق النجاح والأزمة بدأت للتو ونريد أن نرى نهايتها.

السيطرة على غرينلاند

وفي حديثه عن غرينلاند، شدد ترامب على أنه يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الدانمارك لتملّك الجزيرة، وقال إنه سيحقق مبتغاه سواء "باللين أو بالشدة".

وقال ترامب "أنا معجب بالدانمارك أيضا، ويجب أن أخبركم أنهم كانوا لطفاء جدا معي"، مضيفا "لكن كما تعلمون، وصولهم إلى هناك بسفينة قبل 500 عام لا يعني أنهم يملكون الإقليم".

وتابع "أود أن أبرم صفقة -كما تعلمون- بالطريقة السهلة، ولكن إذا لم نفعل ذلك باللين فسنفعله بالشدة".

ويصر ترامب على ضرورة أن تستحوذ الولايات المتحدة على غرينلاند لضمان أمنها، وقال "لا يمكننا السماح لروسيا أو الصين باحتلال غرينلاند، وهذا ما ستفعلانه إذا لم نفعل نحن ذلك".