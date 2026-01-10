ترتيبات لتشكيل غرفة عمليات موحدة في حضرموت بدعم التحالف

أعلنت السلطات الحكومية اليمنية، اليوم السبت، عن ترتيبات جارية لضم جميع التشكيلات العسكرية في حضرموت تحت قيادة واحدة، في حين دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إلى ضرورة "فتح صفحة جديدة"، مؤكدا توفير جميع المعدات والمستلزمات للمنشآت العسكرية المختلفة.

وأفاد بيان صادر عن السلطة المحلية في محافظة حضرموت بأن المحافظ سالم أحمد الخنبشي، قائد قوات درع الوطن بالمحافظة، عقد اجتماعا موسعا في مدينة المكلا بحضور ممثل قوات تحالف دعم الشرعية العقيد عبدالباري الشهراني، وقادة جميع الألوية والوحدات العسكرية بالمحافظة.

وأفاد البيان بأن الاجتماع ناقش مستجدات الحالة الأمنية والعسكرية ومستوى الجاهزية، وأوضاع منتسبي قوات النخبة الحضرمية ودرع الوطن، في ظل المستجدات والتحديات الراهنة.

وقال الخنبشي إن الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة يمثل أولوية قصوى، موجها نداء لعودة جميع الضباط والجنود من أفراد قوات النخبة الحضرمية إلى وحداتهم ومعسكراتهم.

وشدد على التعجيل في استكمال تجهيز غرفة العمليات المشتركة لكافة التشكيلات العسكرية والأمنية بالمحافظة، واعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات في مختلف المواقع.

دعم سعودي

من جانبه، أكد الشهراني حرص القيادة السعودية على دعم جهود الاستقرار في حضرموت، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات العسكرية والأمنية، ودعا إلى ضرورة فتح صفحة جديدة والحرص على وجود جميع القوات في معسكراتها وتغليب مصلحة حضرموت وأمنها على كل المصالح الأخرى.

وأوضح أن السعودية تعمل على توفير كافة المعدات والمستلزمات الخاصة بالمنشآت العسكرية المختلفة ومنتسبيها والعمل على إقامة برامج تدريب وتأهيل والرفع من كفاءة منتسبيها.

وأمس الجمعة، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، وفق بيان مصور بثته قناة اليمن الحكومية، وتلاه الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس عبد الرحمن الصبيحي.

إعلان

وقال الصبيحي إن حل المجلس جاء على خلفية التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، وتمهيدا للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المزمع عقده بالسعودية، والذي دعت إليه المملكة في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، عقب طلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

في سياق متصل، أعلنت اللجنة الأمنية في حضرموت منع إقامة أي تجمعات أو وقفات احتجاجية أو مسيرات غير مصرح لها رسميا في مدينة المكلا ومختلف مدن ومديريات المحافظة.

وقالت اللجنة -في بيان رسمي لها- إن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على الأمن العام ومنع أي انفلات أمني أو استغلال للأوضاع من قبل أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار وإقلاق السكينة العامة.

وشددت اللجنة على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجبها في تنفيذ القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقا للقوانين النافذة وقانون الطوارئ، وبما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.