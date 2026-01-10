باكستان تعلن مقتل 11 مسلحا قرب الحدود الأفغانية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 11 مسلحا وصفهم بـ"الإرهابيين المدعومين من الهند" خلال عمليتين أمنيتين في مقاطعتي شمال وزيرستان وكورام، الواقعتين قرب الحدود مع أفغانستان.

وقال الجيش في بيان إن قوات الأمن نفذت عملية مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة في منطقة شمال وزيرستان، يوم الخميس، عقب تلقي تقارير عن وجود مسلحين في المنطقة، ما أسفر عن مقتل عدد منهم ومصادرة أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وأوضحت هيئة العلاقات العامة بين الأجهزة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، أن عملية أخرى نُفذت بالتنسيق بين قوات الأمن والشرطة في منطقة كورام، وأسفرت عن مقتل 5 مسلحين في اشتباك منفصل.

وأضاف البيان أن القوات عثرت بحوزة القتلى على أسلحة وذخيرة، مشيرا إلى أن هؤلاء المسلحين يُشتبه بتورطهم في تنفيذ هجمات استهدفت قوات الأمن ووكالات إنفاذ القانون، إضافة إلى مدنيين.

وأكد الجيش الباكستاني أن عمليات التمشيط والتطهير لا تزال متواصلة في المناطق المستهدفة، بهدف القضاء على أي عناصر مسلحة متبقية وضمان استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتتهم إسلام آباد كابل بإيواء جماعات مسلحة تشن هجمات على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه الحكومة الأفغانية.

وأُغلقت الحدود البرية بين باكستان وأفغانستان بعد اندلاع اشتباكات حدودية بين البلدين، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا، كما قامت باكستان بإجراءات لطرد عائلات أفغانية ولاجئين ومهاجرين من أراضيها.

ويمتد الخط الحدودي بين البلدين الجارين -المسمى بخط دورند– لأكثر من 2600 كيلومتر، ويمتد عبر تضاريس جبلية وعرة، ويسكن على جانبيه عائلات باكستانية وأفغانية، تنتمي معظمها إلى مجتمعات البشتون، وتربطهم علاقات ثقافية واقتصادية واجتماعية متينة.