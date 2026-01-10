باكستان تبدأ "المناورة الملهمة" مع الجيش الأميركي

أعلن الجيش الباكستاني انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الأميركي في المركز الوطني للتدريب على مكافحة الإرهاب، في منطقة بابي، بإقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب البلاد.

وأضاف الجيش أن التدريبات تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل، وقابلية التشغيل بين الجيشين، من خلال تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، كما تسعى إلى تطوير التكتيكات والتقنيات والإجراءات اللازمة للعمليات في هذا النطاق.

وأكد أن مثل هذه التدريبات تشكل ضرورة للتعامل مع القضايا الأمنية، وتحسين المعايير العسكرية، وتعزيز قدرة البلدين على العمل في بيئات مكافحة الإرهاب.

ونقلت صحيفة "دون" المحلية، عن قسم العلاقات العامة في الجيش الباكستاني أن التدريبات انطلقت أمس الجمعة بنسختها الـ13 وتحمل اسم "المناورة الملهمة"، وتستمر أسبوعين.

من جهة أخرى أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل 11 مسلحا ينتمون إلى حركة طالبان باكستان، في عمليتين منفصلتين نفذتهما قواته في إقليم خيبر بختونخوا شمالي البلاد قبل يومين، بناء على معلومات استخبارية.

وأشار البيان إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وأكد أن القوات تواصل تنفيذ عمليات أخرى "للقضاء على بقية العناصر الإرهابية في المنطقة".

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن مؤخرا أن عام 2025 هو أحد الأعوام الأكثر دموية التي شهدتها البلاد، حيث بلغ عدد الهجمات الإرهابية 5 آلاف و397، من بينها 27 تفجيرا انتحاريا، أسفرت عن مقتل 1235 مدنيا وعسكريا من قوات إنفاذ القانون.

وأضاف أنه تم تسجيل 3 آلاف و811 من هذه الهجمات في مقاطعة خيبر بختونخوا شمالي غربي باكستان، المحاذية لأفغانستان.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري في مؤتمر صحفي إن "وكالة إنفاذ القانون الباكستانية أجرت 75 ألفا و175عملية استخبارية تم خلالها قتل 2597 إرهابيا".

وتشهد باكستان هجمات مسلحة متكررة، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان، حيث تنشط فيهما هجمات ضد قوات الأمن والمدنيين، تنفذها جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق المجموعتين العرقيتين البشتونية والبلوشية.

إعلان

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بالتمركز داخل الأراضي الأفغانية وتنفيذ الهجمات انطلاقا منها، لكن السلطات الأفغانية تنفي هذه الادعاءات. أما في إقليم بلوشستان، فتبرز هجمات "جيش تحرير بلوشستان" الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان ومنح شعب البلوش حق إدارة هذه المنطقة.