اليمنية تعلن جاهزية مطار سيئون وتدشين رحلات جوية بين المخا وجدة فبراير القادم

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية جاهزية مطار سيئون بمحافظة حضرموت لاستئناف عملياته، وذلك بعد توقفه لأيام نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن محسن حيدرة، نائب المدير العام للشؤون التجارية في الخطوط الجوية اليمنية، قوله "سيتم استئناف التشغيل إلى مدينة سيئون خلال هذا الأسبوع، مع ربط الرحلات الداخلية برحلات دولية إلى كل من القاهرة وجدة".

وأوضح حيدرة أن الخطوط الجوية اليمنية تعتزم كذلك استئناف التشغيل إلى مدينة الغيضة، عاصمة محافظة المهرة، وربطها برحلات جوية إلى جزيرة سقطرى ابتداء من يوم الأحد المقبل، في إطار توسيع شبكة الرحلات الداخلية وتعزيز الربط بين المحافظات.

وفي ما يتعلق بمطار جزيرة سقطرى، أشار حيدرة إلى أنه سيتم تدشين رحلات تجارية مباشرة بين سقطرى وجدة في المملكة العربية السعودية اعتبارا من مطلع شهر فبراير/شباط المقبل، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حركة المسافرين وتعزيز الربط الجوي بين الجزيرة والمملكة.

كما أعلن عن قرب تدشين رحلات دولية من مطار المخا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، اعتبارا من مطلع فبراير/شباط القادم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المختصة في كل من اليمن والمملكة العربية السعودية.