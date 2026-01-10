الجيش يحكم سيطرته على الأشرفية ويواصل عملياته في "الشيخ مقصود"

أعلنت هيئة عمليات الجيش السوري أن حي الشيخ مقصود في حلب أصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأنه تم فرض حظر تجوال كامل فيه بدءاً من الساعة السادسة والنصف مساء حتى إشعارٍ آخر، وذلك إثر تعثر اتفاق إخلائه من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي بقيت متمركزة فيه.

وقد نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري أن عناصر في التنظيم مرتبطة بحزب العمال الكردستاني تصر على مواصلة القتال، رغم أن الجيش منحها مهلة جديدة للخروج بعد انقضاء المهلة الأولى صباح اليوم.

وقالت إدارة الإعلام بوزارة الدفاع السورية -لقناة الجزيرة- إنه تم رصد مجموعات مسلحة داخل حي الشيخ مقصود تضم عناصر من فلول النظام السابق، ومن حزب العمال الكردستاني، وأخرى أجنبية.

وأوضحت الإدارة أن منح الجيش مُهَلاً متكررة للمقاتلين وعدمَ التعجّل في دخول الأحياء "يأتي في إطار الحرص على سلامة المدنيين"، وأن تحرك الجيش يأتي في سياق دعم قوى الأمن الداخلي، بهدف بسط الأمن وإعادة الحياة الطبيعية وعودة عمل مؤسسات الدولة.

تراجع قسد

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء السورية -مساء الجمعة- أن قوى الأمن الداخلي أمنت انشقاق 100 عنصر من تنظيم "قسد" في محافظة حلب، بينهم مسؤول الحواجز ونائبه لدى التنظيم.

وأكد قائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني -خلال لقائه المنشقين- حرص الدولة السورية على دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تقليل معاناة أهالي المحافظة، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات النسيج الاجتماعي السوري.

وأدت المواجهات اليوم إلى انحسار مناطق سيطرة "قسد" في مدينة حلب، بعد إخراجها من حيي الأشرفية وبني زيد ودخول قوات الأمن السورية، ليبقى وجودها مقتصرا على حي الشيخ مقصود.

وفتحت الجرافات طريق "الكاستيلو" الذي ظل مغلقا لسنوات، بينما نقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر أمني إغلاق طريق الرقة–دير الزور حتى إشعار آخر.

العملية مستمرة

أما في حي الشيخ مقصود، فتقول "قسد" إنها قد تعرضت لقصف عنيف ومكثف باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والدبابات والمدافع، ونشر المركز الإعلامي التابع لها صورا تظهر اندلاع النيران في أحد المواقع بالإضافة لانفجارات ثانوية، بينما أعلنت وزارة الدفاع السورية تدمير ما قالت إنه "مستودع ذخيرة ضخم" لقوات قسد في الحي.

وحدد الجيش مواقع قال إنه سيتم استهدافها ضمن حي الشيخ مقصود بعد أن حوّلها تنظيم "قسد" إلى مقرات ومرابض عسكرية ومنطلق لعملياته ضد أحياء حلب، وأوصى المدنيين الذين تبقوا داخل الحي بضرورة الابتعاد عن هذه المواقع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش فتح ممر إنساني لخروج أهالي حي الشيخ مقصود إلى باقي أحياء حلب، داعيا عناصر "قسد" إلى إلقاء السلاح.

يذكر أن التوترات في حلب مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، عندما شنت قوات "قسد" من مناطق سيطرتها في حيي الأشرفية والشيخ مقصود هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش في حلب، مما أسفر عن 9 قتلى و55 مصابا، ونزوح 165 ألف شخص من الحييْن، وفق أحدث الأرقام الرسمية المعلنة.