الجزيرة ترصد إخراج مدنيين عالقين في حي الشيخ مقصود

رصدت كاميرا الجزيرة صورا تظهر قيام قوات الحكومة السورية بتأمين خروج عشرات المدنيين، الذين تتهم الحكومة قوات قسد بمنعهم من مغادرة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، بسطت الحكومة سيطرتها على الحي الذي شهد اشتباكات عنيفة خلال الأيام الـ3 الماضية، وبدأت بتمشيطه وملاحقة عناصر قسد الذين رفضوا إلقاء السلاح.

وكان محافظ المدينة عزام الغريب اتهم قسد باحتجاز عدد من المدنيين لاستخدامهم دروعا بشرية، وهو ما تنفيه قسد.

وأعلن الجيش السوري انتهاء العملية العسكرية في الحي، وقال إنه سيتسلم المؤسسات الحكومية كافة، وسيبدأ بإبعاد مقاتلي قسد الذين كانوا متحصنين بمستشفى ياسين إلى مدينة الطبقة، بعد تجريدهم من السلاح.

كما أكد الغريب بدء إعادة النازحين إلى بيوتهم بعد تأمين المناطق وتفكيك الألغام التي قال إن قسد زرعتها فيها، وتعهد بعودة الحياة إلى طبيعتها بحلول غد الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش السوري تأكيدها الانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود في حلب بشكل كامل.

وأهابت الهيئة بأهالي حي الشيخ مقصود البقاء في منازلهم "بسبب اختباء عناصر قسد وحزب العمال الكردستاني".