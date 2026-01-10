إيران تعتقل العشرات من "قادة" الاحتجاجات وأميركا وأوروبا تدعمان المتظاهرين

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، اعتقال عشرات ممن وصفتهم بقادة أعمال الشغب في البلاد بعد 14 يوم من الاحتجاجات الواسعة التي خرجت في إيران رفضا لتدهور الأوضاع المعيشية، فيما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعمهما للمتظاهرين.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن مصدر أمني قوله اليوم إن السلطات اعتقلت 200 من قادة أعمال الشغب في البلاد بحوزتهم أسلحة وقنابل.

وأضاف الوكالة نفسها أن السلطات ألقت القبض على 100 من "مثيري الشغب المسلحين" في مدينة بهارستان قرب العاصمة طهران.

قتلى الأمن والشرطة

وصرح مسؤول قضائي إيراني اليوم بأن 6 من قوات الأمن والشرطة قتلوا وأصيب 120 آخرون في أعمال شغب بمحافظة فارس جنوبي البلاد، وأضاف المسؤول القضائي أن "أفرادا على علاقة بالأعداء استغلوا مطالب مشروعة للمواطنين لاستهداف الأمن والاستقرار بالبلاد".

وبث التلفزيون الرسمي لقطات لتشييع جنازات أفراد من قوات الأمن قال ​إنهم قتلوا في الاحتجاجات في مدن شيراز وقم وهمدان.

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، اتهم الحرس الثوري من أسماهم إرهابيين باستهداف قواعد عسكرية وأمنية خلال الليلتين الماضيتين، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وعناصر الأمن، وقال إن النار أضرمت في ممتلكات.

وأضاف البيان أن الحفاظ على مكتسبات ثورة ام 1979 والحفاظ على الأمن "خط أحمر".

وقال الجيش الإيراني في بيان منفصل إنه "سيحمي ويصون المصالح الوطنية والبنية التحتية الإستراتيجية للبلاد والممتلكات العامة".

وقد أعلنت الشرطة الإيرانية إصابة 270 من عناصرها منذ بداية الاحتجاجات قبل أسبوعين.

اتساع الاحتجاجات

ونشر ناشطون مقاطع تُظهر تجمعات في مناطق غربي العاصمة طهران فضلا عن مدن تبريز ومشهد ويزد وكرشان وكرج حيث ردد المحتجون شعارات مناوئة للسلطات، وسط وجود أمني مكثف.

إعلان

وبعد مظاهرات كبيرة خرجت أول أمس الخميس، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن احتجاجات جديدة خرجت الجمعة ليلا.

وتتوزع الاحتجاجات في عموم الجغرافيا الإيرانية على عدة محافظات، ويتركز أبرزها في طهران وأصفهان وشيراز ومشهد وهمدان وقم وأهواز وكرمان شاه.

وفي حين لم يصدر أي بيان رسمي بشأن حصيلة القتلى أو الجرحى في الاحتجاجات، تقول منظمات غير حكومية إن العشرات قتلوا وجرحوا في المظاهرات.

من ناحية أخرى، أفادت منظمة "نتبلوكس"، غير الحكومية التي تراقب الاتصال بالإنترنت، بأن الحجب الكامل للإنترنت في إيران لا يزال ساريا اليوم، وأضافت على حسابها في منصة إكس "تشير البيانات إلى أن انقطاع الإنترنت مستمر منذ 48 ساعة".

التصريحات السياسية

واتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان واشنطن اليوم بأنها "تعمل على التحريض داخل إيران وإثارة الفوضى" مشددا على أن "الشعب يدعم بلاده ونظامه أقوى من ذي قبل".

وكان الرئيس بزشكيان قد أقر بحالة الاستياء الشعبي في إيران، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تدوينة نشرها اليوم على منصة "تروث سوشيال" إن "إيران تتطلع للحرية ربما بشكل غير مسبوق، والولايات المتحدة تقف مستعدة للمساعدة".

وحذر ترامب في الأيام القليلة الماضية إيران من أن الولايات المتحدة قد تتدخل من أجل المحتجين، وأمس الجمعة قال مخاطبا طهران "من الأفضل ألا تبدأوا بإطلاق النار لأننا سنطلق ‌النار أيضا".

وفي السياق نفسه، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم السبت، عن دعم واشنطن للشعب الإيراني في الاحتجاجات المستمرة، واصفا إياه بالشعب الشجاع.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم أيضا إن أوروبا تدعم الاحتجاجات الشعبية في إيران، وأعربت عن إدانتها "لقمع المتظاهرين".

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات في إيران قد انطلقت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية، بعد أن وصل سعر صرف العملة المحلية الريال إلى مستويات متدنية وارتفع التضخم إلى 43% وفق الأرقام الرسمية.