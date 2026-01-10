أول تعليق من قائد الأمن الداخلي بحلب بعد السيطرة على حي الشيخ مقصود

أعلن قائد الأمن الداخلي في مدينة حلب شمالي سوريا، العقيد محمد عبد الغني، سيطرة قواته على حي الشيخ مقصود بعد تمشيطه من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأوضح عبد الغني، في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أن دخول الأمن الداخلي إلى الحي يهدف إلى تأمين المدنيين ونزع السلاح المنتشر خارج إطار الدولة، وأن الدولة السورية "لن تسمح باستغلال القضايا الطائفية أو العرقية لتحقيق مصالح خاصة".

وأضاف أن سوريا لا تشهد تمييزا بين الطوائف أو الأعراق، واتهم "بعض الجهات والأحزاب بمحاولة توظيف هذه القضايا لخدمة أهدافها"، واصفا هذا الأمر بـ"المرفوض".

تعليمات صارمة

وأشار قائد الأمن الداخلي في حلب إلى أن الانتشار الأمني جاء بعد محاولات استمرت لمدة عام عبر اتفاقيات متعددة لمعالجة ملف السلاح، مؤكدا أن الهدف هو حصر السلاح بيد الدولة.

كما شدد على أن تعليمات وزارة الداخلية كانت واضحة وصارمة بخصوص الالتزام بالسلوك المهني، محذرا من أن أي تجاوز من قبل العناصر الأمنية سيقابل بإجراءات وعقوبات قانونية.

وكشف عبد الغني عن توفر معلومات لدى الأجهزة الأمنية تفيد باختباء أفراد من قوات سوريا الديمقراطية داخل نفق في محيط مشفى ياسين بحي الشيخ مقصود، مؤكدا متابعة هذه المعلومات ضمن الإجراءات الأمنية الجارية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوات الأمن الداخلي دخلت إلى حي الشيخ مقصود في حلب بالتنسيق مع الجيش في وقت أكد فيه المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك "التزام بلاده بدعم جهود وقف إطلاق النار في حلب وضمان الانسحاب السلمي لقسد".