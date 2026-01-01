مغردون يتفاعلون مع إشادة سهيل الحسن بإبادة غزة وإدانته طوفان الأقصى

في تسريبات نشرتها الجزيرة، يظهر سهيل الحسن القائد السابق للقوات الخاصة بنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وهو يهاجم حركة حماس وقيادتها ويشيد بإبادة غزة ويدين عملية طوفان الأقصى.

كما كشفت هذه التسجيلات والوثائق محاولات تقودها قيادات بارزة في النظام المخلوع لإعادة تنظيم صفوفها وبدء تحرك مسلح بمنطقة الساحل السوري، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد العسكري ضد الحكومة السورية الحالية.

وحسب التسجيلات -التي تأتي ضمن برنامج "المتحري" الذي يبث لاحقا على شاشة الجزيرة- فإن الداعم الرئيسي لتحركات سهيل الحسن، هو رامي مخلوف، رجل الأعمال ابن خال بشار الأسد.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة بأن التسجيلات والوثائق سُرّبت من قبل شخص تمكن من اختراق هواتف مجموعة من ضباط نظام الأسد، بعد أن أوهمهم بأنه ضابط في جهاز الموساد الإسرائيلي، مما أتاح له الوصول إلى محادثات وتسجيلات حساسة تتعلق بخطط وتحركات عسكرية.

ومن بين أبرز التسجيلات هجوم الحسن على حركة حماس وقيادتها، وتقدم الحسن -في التسجيلات التي من المفترض أنه يتحدث فيها مع ضابط من الموساد- بالشكر "على وقتكم الذي أكرمتونا وسلامي لكل مسؤوليكم ودعاؤنا لكم جميعا بأن ينتهي هذا الحمق وهذا السوء وهذا السواد الذي اسمه الطوفان لعنة الله عليهم".

وأضاف "نريد المزيد، اقضوا عليهم وأبعدوهم ولا تقبلوا بأقل من هذا، هؤلاء أبناء النجس والقذر ولا يؤتمنون".

هذا التسريب قلب منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره وخاصة أن نظام الأسد كان يتغنى ويزعم دعمه للقضية الفلسطينية ودفاعه عنها بحسب الكثير من المغردين.

ويغرد حساب "الرادع المغربي" بأن الفيديو "صادم لمن كان يقول إن نظام بشار يدعم الفلسطينيين".

أما حساب "ياسين سوريا" فأهدى فيديو التسريبات إلى 5 أطراف.

ويرى ساري الحمد العقيدي أنه لا "يستغرب عمالة وغباء ضباط الأسد وسهولة اختراقهم".

ويرى المغرد ربيع الشريف أن "الثوار الأصليين هم وحدهم من ثبتوا على رواية أن الأسد وأزلامه عملاء لإسرائيل".

وعبر حساب "@waash96" عن صدمته بأن "مجرمين وحرامية احتلوا سوريا العظيمة لستين سنة".

واعتبر حساب عماد أن "الثورة السورية كانت كاشفة".

ولفت المحامي إبراهيم طه إلى أن "المشكلة هو هذا الغباء. إنه شاب صغير أوقع هؤلاء الأوباش".

وقال حساب "@Ahmed78352190" إنه "أخبرناكم من البداية تنظيف سوريا من الداخل أهم من الخارج، ترك الخونة سيعطل مسيرة التنمية".

وأشار عمر فاشتاكي إلى أن سهيل حسن قال إنه "شخص مثقف، وهو لم ينطق أي كلمة بشكل صحيح".

ويرى إبراهيم أن سهيل الحسن "يتملق لنتنياهو، يطلب منهم العون بطريقة غير مباشرة".

ويعتبر تيم العراقي أن التسريب "كشف حقيقة هذا النظام وحقده على العرب والمسلمين".

ولفت حساب "Qasem" إلى ما قاله سهيل الحسن عن ممر "داود": "أقف بانحناء أمام الصومعة التي يلتقي فيها إيليا بعليا".

وأوضح حساب شام الهوى أن "الثورة السورية العظيمة لديها دين في رقاب كل العرب والمسلمين".