مظاهرة حاشدة على جسر غالاطة في إسطنبول دعما لغزة

تجمع آلاف في مظاهرة حاشدة، منذ ساعات الصباح الباكر الخميس، على جسر غالاطة في إسطنبول بتركيا للمشاركة في وقفة تضامنية مع فلسطين.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن مسيرات انطلقت من أمام مساجد إسطنبول الشهيرة مثل آيا صوفيا الكبير والسلطان أحمد والفاتح والسليمانية والجامع الجديد، بعد أداء صلاة الفجر، صوب جسر غالاطة الشهير.

ونظم المظاهرة "تحالف الإنسانية" و"منصة الإرادة الوطنية"، بمشاركة أكثر من 400 منظمة مدنية، تحت شعار "لن نرضخ، لن نصمت، ولن ننسى فلسطين" للمطالبة بوقف المجازر الإسرائيلية في فلسطين.

ورفع معظم المشاركون أعلام تركيا وفلسطين وارتدوا الكوفية الفلسطينية، ورددوا هتافات متضامنة مع فلسطين.

وذكرت الوكالة أن المظاهرة شهدت مشاركة عدد من رموز ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، بينهم بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي ورئيس مجلس أمناء "وقف نشر العلم"، وعدد من أعضاء البرلمان ورؤساء البلديات.

ونقلت عن بلال أردوغان قوله إنهم بدؤوا العام الجديد بالدعاء من أجل فلسطين، وقال: "يجب أن ندرك بأن الاجتماع في المساجد في صباح أول يوم بالسنة وأن يُبدأ بالدعاء للخير للسنة الجديدة، يعتبر قوة معنوية كبيرة".

وأضاف: "من جهة ندعو للمظلومين في فلسطين ومن جهة أخرى نستذكر شهداءنا بالطبع، وعلاوة على ذلك، ندعو معًا أن يحمل عام 2026 الخير لشعبنا كله وللمظلومين الفلسطينيين".

وبدعم أميركي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء وتدميرا هائلا في البنية التحتية.

وبالتزامن مع إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني.​​​​​​​