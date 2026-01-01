مصادر إسرائيلية: استعدادات لفتح معبر رفح من الجانبين

قالت مصادر إسرائيلية إن الجهات المعنية في إسرائيل بدأت الاستعداد لفتح معبر رفح وفقا لاتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بفتح المعبر من الجانبين عقب عودة نتنياهو من واشنطن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الضغط الأميركي لفتح المعبر استمر خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عن فتحه قد يصدر خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن هذه الخطوة كانت مقررة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكنها تأجلت بسبب عدم التزام إسرائيل حينها.

وقد أوضحت المصادر الإسرائيلية في قت سابق أن نتنياهو وترامب اتفقا خلال اجتماعهما بولاية فلوريدا على فتح المعبر، ضمن لقاء تناول ملفات قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان وإيران.

وكان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤولين أن نتنياهو وافق خلال لقائه ترامب على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس، في حين تعهد ترامب بالسماح لإسرائيل بالتحرك عسكريا إذا "فشلت الحركة في الالتزام بالاتفاق".

ومنذ مايو/أيار 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد أن دمرت مبانيه ومنعت حركة السفر، مما تسبب في أزمة إنسانية خانقة، خاصة للمرضى لاسيما في ظل حرب الإبادة التي شنتها على القطاع خلال عامين.

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير –خلال جولة في قطاع غزة- إن جيشه يتمركز حاليا على "الخط الأصفر" الذي اعتبره حدودا أمنية جديدة وقاعدة انطلاق لعمليات هجومية سريعة، مشددا على أن إسرائيل "لن تسمح لحركة حماس بإعادة بناء قدراتها العسكرية".