لوبوان في أوكرانيا مع الوحدة الشبحية التي تضرب في عمق روسيا

نقلت مجلة لوبوان صورة ميدانية نادرة عن عمل وحدة أوكرانية سرية للطائرات المسيرة بعيدة المدى، تعرف بدورها الحاسم في نقل الحرب إلى عمق الأراضي الروسية، في الوقت الذي يحاول فيه المفاوضون التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت المجلة -التي حضرت غارة بمسيرات استهدفت مصنعا روسيا من مكان سري في شرق أوكرانيا- أن الوحدة تجهز غارات دقيقة باستخدام مسيرات من طراز "ليوتيي" محملة بشحنات متفجرة كبيرة، قادرة على التحليق لمسافات تصل إلى 1500 كيلومتر.

ويشرح قائد الكتيبة كاسبر -في تقرير حصري بقلم بوريس مابيار- أن هذه العمليات تركز حصريا على أهداف عسكرية وإستراتيجية عالية القيمة، وخصوصا المصافي والبنى التحتية النفطية، بهدف إضعاف الاقتصاد الروسي الذي يمول الحرب.

ووصف التقرير كيف تتحرك أضواء المسيرات بسرعة على المدرج في مهمة تحضر في سرية تامة، وكيف تتقدم الطائرات الصغيرة المصطفة واحدة خلف الأخرى، في طابور طويل مستقيم من 18 طائرة يتلاشى في الليل.

وعندها يحذر قائد الكتيبة كاسبر قائلا "في حال الإنذار لدينا بضع ثوانٍ للقفز إلى السيارات ودقيقة ونصف دقيقة للوصول إلى الملجأ تحت الأرض"، وينهمك نحو 12 عسكريا، بخوذاتهم وأقنعتهم وصدرياتهم الواقية، في أدق التحضيرات الأخيرة.

وخلال دقيقتين يُطوى كل شيء ويُخلي العسكريون المكان وكأن شيئا لم يحدث، فتتفرق المركبات في الليل، ويمكن إعادة تشغيل الهواتف المحمولة -كما يقول الكاتب- ثم تأتي المعلومات بعد ساعات بوقوع 3 ضربات دقيقة استهدفت مصنع ستافرولين للبتروكيماويات في إقليم ستافروبول.

أداة رئيسية للضربات العميقة

ويبرز التقرير أن أوكرانيا لجأت إلى تطوير هذا السلاح بعد امتناع حلفائها الغربيين عن تزويدها بصواريخ بعيدة المدى، مما جعل أسطول المسيرات أداة رئيسية للضربات العميقة.

وشرح كاسبر أن مسيرات "ليوتيي هي قمة ما وصلت إليه المسيرات الأوكرانية بعيدة المدى"، وقال إنها "تُصنع في أوكرانيا، لكن بعض مكوّناتها تأتي بطبيعة الحال من حلفائنا"، وهي تستخدم حصريا ضد أهداف عالية القيمة الإستراتيجية.

لا نستهدف سوى أهداف عسكرية أو إستراتيجية، مثل مصانع السلاح ومستودعات الذخيرة والمطارات العسكرية، ومصافي النفط والبنى التحتية النفطية

وأضاف القائد "لا نستهدف سوى أهداف عسكرية أو إستراتيجية، مثل مصانع السلاح ومستودعات الذخيرة والمطارات العسكرية، ومصافي النفط والبنى التحتية النفطية".

وتتحمل هذه الوحدة وحدها -حسب المجلة- نحو 70% من تلك العمليات، مع تصاعد ملحوظ في استهداف المنشآت النفطية خلال الأشهر الأخيرة، حيث تستمر الغارات بوتيرة شبه يومية رغم المخاطر التقنية والملاحقة الروسية المستمرة.

وبينما يعبر القائد عن رغبته في وقف الحرب وحماية الجنود الشباب عبر هدنة غير مشروطة، يؤكد في الوقت نفسه أن رفض موسكو لذلك يعني استمرار الضربات داخل روسيا، كما عكست ذلك الهجمات الأخيرة على منشآت بتروكيماوية في إقليم ستافروبول.