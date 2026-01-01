كيم جونغ أون يشيد بجنوده المقاتلين في "أرض غريبة" ويمدح تحالفه مع روسيا

أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالجنود الكوريين الشماليين الذين يقاتلون في ما وصفه بـ"أرض غريبة"، في رسالة وجهها إلى القوات بمناسبة العام الجديد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس.

ووجه كيم رسالته إلى ما سمته الوكالة "وحدات العمليات الخارجية"، مهنئا أفرادها على دفاعهم "البطولي" عن شرف الأمة، وحاثا إياهم على "أن يكونوا شجعانا"، من دون أن يذكر أوكرانيا بالاسم.

ونقلت الوكالة عنه قوله "بينما تغمر البلاد برمتها أجواء احتفالية بمناسبة العام الجديد، أشتاق إليكم أكثر من أي وقت مضى، أنتم الذين تقاتلون بشجاعة في ساحات المعارك في الأرض الغريبة". وأضاف "بيونغ يانغ وموسكو تدعمانكم".

وبحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، أرسلت بيونغ يانغ آلاف الجنود للقتال إلى جانب القوات الروسية في حربها على أوكرانيا التي بدأت قبل نحو 4 سنوات، وهو ما لم تؤكده كوريا الشمالية.

وأشاد كيم في رسالته بدور القوات المنتشرة في الخارج في تعزيز ما وصفه بـ"التحالف الذي لا يقهر" مع موسكو، داعيا الجنود إلى مواصلة القتال "من أجل الشعب الروسي الشقيق".

وفي وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقرت بيونغ يانغ بإرسال قوات لإزالة الألغام في منطقة كورسك الروسية قرب الحدود الأوكرانية في أغسطس/آب 2025.

واعترف كيم في خطاب ألقاه في 12 ديسمبر/كانون الأول، بمقتل 9 جنود على الأقل من فوج هندسي خلال هذه المهمة التي استمرت 120 يوما.

وتقاربت العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا منذ أن بدأت موسكو حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وبالإضافة إلى إرسال قوات للقتال إلى جانب روسيا، زودت بيونغ يانغ موسكو بقذائف مدفعية وصواريخ وأنظمة صاروخية بعيدة المدى.

وفي المقابل، تقدم روسيا لكوريا الشمالية مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات غذائية وطاقة، بحسب المحللين.