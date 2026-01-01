قتلى وجرحى بانفجار أثناء احتفالات رأس السنة في سويسرا

أسفر انفجار وقع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية داخل حانة في منتجع كرانس مونتانا الفاخر بجبال الألب السويسرية عن سقوط عدد من10 قتلى و10 مصابين على الأقل، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم شرطة كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا غايتان لاتون، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "انفجارا مجهول المصدر" وقع داخل حانة "لو كونستلاسيون" نحو الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش)، مضيفا: "هناك عدة جرحى وعدة قتلى".

وأوضح أن الحانة كانت مكتظة بأشخاص يحتفلون بالعام الجديد، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ والإطفاء لا تزال متواصلة في الموقع.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة إن المنطقة أُغلقت بالكامل، كما فرضت منطقة حظر طيران فوق المنتجع المستهدف.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام سويسرية مبنى تلتهمه النيران، بينما تنتشر في محيطه سيارات الإسعاف والشرطة وخدمات الطوارئ، في وقت لم تُعرف بعد ملابسات الانفجار أو طبيعته.