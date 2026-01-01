غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة بغزة

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفا مدفعيا، الخميس، داخل مناطق انتشارها في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الغارات أدت إلى نسف مبان بمناطق انتشار الاحتلال شرقي رفح وغزة وجباليا وفي بني سهيلا شرقي خان يونس.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن الاعتداءات استهدفت المناطق الشرقية من مدينة غزة شمالي القطاع، ومخيم البريج وسطه، والمناطق الشرقية من مدينة رفح جنوبي القطاع.

وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات جوية وقصفا مدفعيا في حيي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال أكثر من 50% من مساحة القطاع.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد الماضي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خروقاتها لوقف إطلاق النار مع المقاومة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وارتكبت نحو 969 خرقا، وقتلت أكثر من 418 فلسطينيا.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، ما يزيد على 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.