عاجل | رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: نحذر من الالتفاف على القرارات السيادية التي جاءت لحماية المدنيين

Published On 1/1/2026
آخر تحديث: 13:21 (توقيت مكة)

عاجل | رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: القرارات الأخيرة هدفها حماية المدنيين ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح

عاجل | رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: القرارات السيادية كانت استجابة قانونية وأخلاقية لتعطيل المسارات التوافقية

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

