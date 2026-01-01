انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

عاجل | رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: نحذر من الالتفاف على القرارات السيادية التي جاءت لحماية المدنيين

عاجل | رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: القرارات الأخيرة هدفها حماية المدنيين ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح

عاجل | رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: القرارات السيادية كانت استجابة قانونية وأخلاقية لتعطيل المسارات التوافقية

التفاصيل بعد قليل..