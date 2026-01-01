155 قتيلا وجريحا.. شهادات وتفاصيل حول حريق احتفالات رأس السنة بسويسرا

قدمت الشرطة السويسرية عصر الخميس تفاصيل جديدة عن حادثة حريق شب في منتجع للتزلج أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة.

كذلك، حصلت وسائل الإعلام على شهادات لناجين وأشخاص كانوا من القرب من الحانة التي شب فيها الحريق.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شرطة سويسرا سقوط نحو 40 قتيلا و115 مصابا إثر الحريق الذي اندلع في منتجع للتزلج في منتجع كران ‌مونتانا، خلال احتفالات رأس السنة

وبينما كان الفرح يطبق على المنتجع، تحول المشهد من الزينة والأضواء اللامعة إلى ألسنة لهب ⁠تأكل كل شيء في المبنى.

الهروب والصراخ ومن عين المكان، قال دومينيك ‍دوبوا "فرق الطوارئ تعملون لإخراج القتلى والمصابين، بإمكان المرء أن يرى الألوان البرتقالي والأصفر والأحمر".

الهروب والصراخ

وأشار إلى أنهم من تمكنوا من الفرار من النار ⁠داخل المبنى واصطدموا بصقيع الليل القارس خارج الحانة. وأضاف "لذلك كانت إحدى الأولويات هي تدفئة الجميع، فاستخدمنا ستائر المطعم".

وقال مقيم في منطقة قريبة في تصريح لصحيفة 24-أور التي تصدر في لوزان "كانت الحفلة في ذروتها والموسيقى تصدح..".

لكن مع انتشار خبر الحريق، تبدّلت الأجواء وراح الناس يتجمّعون في الشارع.

وأضاف "كنا نسمع صفارات الإنذار من بعيد. من حولي كان الناس مذهولين، قلقين وملتزمين الصمت".

وقال شخص آخر لصحيفة 24-أور "سمعنا المروحيات طوال الليل"، موضحا "مع الألعاب النارية، لم نفهم ما كان يحدث في بادئ الأمر. ثم رأينا الدخان. إنه لأمر فظيع، كثير من الشبان يرتادون تلك الحانة".

وكان صامويل راب (21 عاما) المقيم في المنطقة يتناول الطعام في مطعم مكسيكي بالقرب من المنتجع عندما سمع أخبار الحريق.

طوق أمني

وقال ‌لرويترز "أقامت عناصر الشرطة والمسعفون. ⁠طوقا أمنيا. كان الناس يصرخون، ثم رأيت أشخاصا ممددين على الأرض. ربما لاقوا حتفهم. كانت على وجوههم سترات".

واندلع الحريق في الواحدة والنصف ‌صباحا بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش).

لا يزال سبب الحريق، الذي ورد في البداية بلاغ بأنه انفجار، غير واضح لكن السلطات رجحت أن يكون حادثا عرضيا وليس هجوما.

وهرعت الشرطة وأجهزة الإطفاء والإنقاذ إلى المنتجع الذي يعد واحدة من أبرز وجهات التزلّج في أوروبا، لدى اندلاع الحريق فيه في الساعات الأولى من صباح أول أيام سنة 2026.

وقال قائد الشرطة في كانتون فاليه بجنوب غرب سويسرا "يُعتقد أن عشرات من الأشخاص لقوا حتفهم". وأضاف أن نحو مئة أصيبوا، وإصابات بعضهم بالغة.

ضغط على المستشفيات

وامتلأت أسرّة المستشفيات في فاليه التي شهدت ضغطا كبيرا وأعلنت حالة الطوارئ، ونُقل عدد من المصابين إلى مستشفيات أخرى في مناطق أخرى من سويسرا.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لحانة "لو كونستيلاسيون" 300 شخص مع 40 على الشرفة، وفق الموقع الإلكتروني لمنتجع كرانس-مونتانا.

وكان ناطق باسم الشرطة أفاد في وقت سابق بأن نحو مئة شخص كانوا موجودين في الحانة للاحتفال برأس السنة.

وما زالت سيارات الإسعاف موجودة أمام الحانة بعد ساعات على اندلاع الحريق، فيما تبدو النوافذ محطّمة. وتحدّثت وسائل إعلام محلية عن "رائحة حريق ما زالت تنبعث في الهواء".

وأشار السلطات إلى أن من المبكر الإعلان عن رقم دقيق للضحايا، لكنها توقعت أن يكونوا من جنسيات عدة نظرا إلى أن كرانس-مونتانا مقصد شهير للسياح من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت التقارير الأولية الصادرة عن وزارة الخارجية الفرنسية بأن من بين المصابين مواطنان فرنسيان على الأقل.

ونقلت وسائل إعلام سويسرية أن الحريق ربما اندلع عند استخدام مؤثرات نارية خلال حفلة موسيقية.

وقالت الشرطة إن المنطقة "أُغلقت تماما أمام العامة"، وإن "حظرا للطيران فُرض فوق كرانس-مونتانا".