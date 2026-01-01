اتهامات روسية أوكرانية متبادلة بشأن هجمات أوقعت قتلى في خيرسون

تبادلت السلطات الروسية والأوكرانية في مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا، الخميس، الاتهامات بشأن شن غارات وقصف على مناطق خاضعة لسيطرة الجانبين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال الحاكم الروسي لمقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا إن 3 مسيرات اوكرانية نفذت هجوما على مقهى وفندق في المقاطعة، ما أسفر عن مقتل 24 قتيلا و50 جريحا.

من جانبها، قالت سلطات مقاطعة خيرسون الأوكرانية إن مدنيا قتل وأصيب آخرون في قصف روسي استهدف المقاطعة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، الخميس، عن وزارة الدفاع قولها إنها اعترضت وأسقطت خلال الليلة الماضية "168 طائرة بدون طيار من طراز الطائرات الأوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي العاملة".

هجمات أوكرانية على منشآت نفطية

والأربعاء، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها شنت ضربات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية وعسكرية داخل روسيا.

وأضافت في بيان أن الهجمات أصابت مصفاة توابسيسكي للنفط في إقليم كراسنودار الروسي، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بوحدات المعالجة الأساسية في المصفاة، التي تعد أحد أهم المصافي في روسيا، وتستخدم في تزويد القوات الروسية بالوقود.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الضربات والهجمات في الحرب المستعرة منذ 4 سنوات تقريبا، وتوجه روسيا التي تحتل حاليا نحو 20% من مساحة أوكرانيا، ضربات على نحو شبه يومي لجارتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وخلّفت الحرب في أوكرانيا خسائر بشرية فادحة، ويُقدّر عدد القتلى العسكريين من الجانبين بمئات الآلاف.