شهيد برصاص الاحتلال في نابلس واقتحامات واعتقالات في الضفة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، اليوم الخميس، في وقت نفذت فيه قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عشرات المواطنين في عدد من المحافظات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاد المجلس القروي في اللبن الشرقية باستشهاد الشاب خطاب محمد إسماعيل السرحان دراغمة (26 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال صباحا قرب المدخل الجنوبي للقرية على شارع نابلس – رام الله، كما أصيب شاب آخر بجروح ونقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسؤوليته عن استشهاد الشاب دراغمة، موضحا أن قواته أطلقت النار على أشخاص قال إنهم كانوا يرشقون الجنود بالحجارة.

اعتقالات واسعة

في محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من عائلة واحدة في بلدة طمون بجنوب المحافظة بعد مداهمة منازلهم، وذلك بعد حملة سابقة أيضا في طوباس وطمون، ليصل عدد المعتقلين من المنطقتين إلى ثمانية مواطنين.

وفي جنين، واصلت قوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، اقتحام بلدة جبع بجنوب المحافظة، حيث داهمت عددا من المنازل، وحولت أحدها إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق، واحتجزت عشرات المواطنين وحققت معهم ميدانيا.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدة بلدات وقرى بمحافظة رام الله والبيرة، طالت عشرات من المواطنين غالبيتهم من الأسرى المحررين، وبينهم طفل، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشملت الحملة مخيم الجلزون، وبيتونيا، ومخيم الأمعري، وبلدة دير "أبو مشعل"، وقرية "أبو شخيدم"، وبلدة نعلين، وقرية كوبر، وبلدة عابود، وقرى المزرعة الغربية والمزرعة القبلية (مزارع النوباني) وعرورة، وترافقت مع اقتحامات واسعة وتخريب للممتلكات وتفتيش منازل عدد من المواطنين.

مداهمات وتفجير شقة

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنَين بعد مداهمة منزليهما في حي "أبو هلال" بدورا وبلدة يطا جنوب المحافظة والعبث بمحتوياتهما، كما اقتحمت مخيم الفوار وبلدة سعير، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحطمت زجاج بعض المركبات قبل انسحابها دون الإبلاغ عن اعتقالات إضافية.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة حزما شمال شرق المدينة، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزل عائلته، وفق مصادر محلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مدينة طولكرم، بينهم أسيرة محررة، بعد مداهمة منازلهم في الحي الجنوبي من المدينة.

وفي نابلس، فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس شقة سكنية خلف المستشفى الوطني بعد محاصرتها واعتقال اثنين من أفراد العائلة التي تسكنها، وفق مصادر محلية.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا البلدة القديمة في نابلس وحي الياسمينة ومخيم عسكر القديم، واعتقلت عددا من الشبان بعد مداهمة منازلهم.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وأصيب نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.