سوريا تودع عام 2025 بعاصفة ثلجية وسيول وتعطيل للدراسة

شهد آخر يوم في عام 2025، تقلبات مناخية في سوريا تنوعت بين تساقط ثلوج وجريان سيول، فيما استبقت السلطات المحلية ذلك بتعطيل الدراسة في أكثر من محافظة، في حين أصيبت طفلة، وذلك وسط تأهب من الدفاع المدني.

وفاقمت العاصفة الثلجية التي ضربت شمال سوريا منذ فجر الأربعاء معاناة النازحين في المخيمات المنتشرة بمحافظة إدلب (شمال غرب) وريف محافظة حلب (شمال)، وسط ضعف الإمكانيات لدى السكان لمواجهة البرد القارس.

تزامن ذلك مع جهود حكومية يقودها الدفاع المدني لتقديم يد العون وفق القدرات المتاحة، بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السورية الرسمية، الأربعاء.

وشهدت مخيمات النازحين في مدينة أعزاز بريف حلب أوضاعا إنسانية صعبة مع استمرار العاصفة الثلجية، وسط غياب وسائل التدفئة ونقص حاد في المساعدات ما يزيد من معاناة الأهالي، خاصة الأطفال وكبار السن، وفق المصدر ذاته.

في سياق متصل، أعلنت دائرة الإنذار المبكر والتأهب بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، الأربعاء، أن فرق الدفاع المدني تواصل منذ ساعات الفجر عملياتها لفتح الطرقات المغلقة في عدد من المحافظات جراء تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة.

وأوضحت الوزارة في قناتها على تليغرام، أن الحركة المرورية لا تزال تواجه صعوبات في بعض المناطق، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وفي حلب وإدلب واللاذقية (شمال غرب)، وحماة (وسط) شهدت عدة طرق انقطاعا بسبب تراكم الثلوج، وتشكل السيول، وجارٍ فتحها، وفق الوزارة.

وأفادت محافظة اللاذقية عبر صفحتها على تليغرام بأن الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضان المياه في عدد من الملاجئ والأبنية بمنطقة الرمل الجنوبي وأحياء أخرى.

ودعت الجهات المعنية، التي تتابع تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، السكان إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، والاتصال بالأرقام المخصصة للطوارئ عند الحاجة إلى أي مساعدة.

وأشارت الإخبارية السورية، إلى إصابة طفلة عمرها 4 سنوات بقرية التوينة في سهل الغاب بريف حماة، جراء انهيار سقف منزل عليها.

وعن نفس الواقعة، نقلت القناة عن رئيس اللجنة المجتمعية (أهلية) بقرية التوينة ماهر خضيرو، قوله إن نحو 4 منازل تعرضت لنفس الأمر وحدث فيها انهيار جزئي، لكن دون إصابات.

والثلاثاء، أعلنت محافظات اللاذقية وحلب وإدلب وحماة وطرطوس، تعطيل الدوام الأربعاء في جميع المدارس بسبب الظروف الجوية المتقلبة، بحسب سانا.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلنت الثلاثاء رفع مستوى الجاهزية في جميع المحافظات التي ستتأثر بالحالة الجوية عالية الفعالية التي تبدأ اعتبارا من فجر الأربعاء، داعية السوريين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه.

وذكرت المديرية العامة للأرصاد السورية، الثلاثاء، بأن البلاد ستشهد أمطارا غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وحبات برد أحيانا، ويكون الهطل ثلجيا أو ممزوجا بالثلج، وسط تحذيرات من استمرار تقلب الطقس الخميس مع تكون الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب.