ممداني يؤدي اليمين على المصحف لرئاسة بلدية نيويورك

أدى زهران ممداني، الخميس، اليمين على المصحف لرئاسة بلدية نيويورك، في مراسم خاصة ليلة رأس السنة، وذلك بعد فوزه بالمنصب في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأدى أول رئيس بلدية مسلم لنيويورك اليمين على نسخة من القرآن في محطة مترو تاريخية في منطقة مانهاتن، خلال مراسم قصيرة ترأستها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس.

واختار ممداني محطة المترو المهجورة تحت مبنى البلدية، التي شيدت خلال عصر الازدهار، معلنا عن "بداية عصر جديد".

وافتتحت المحطة التاريخية عام 1904 وأُغلقت عام 1945، وهي أحد المعالم البارزة في نيويورك، ومن المقرر أن تتبع هذه المراسم أخرى علنية أمام مبنى البلدية يؤدي فيها القسم مرة أخرى بحضور السيناتور بيرني ساندرز، إلى جانب احتفال شعبي في شارع برودواي.

وبدأ ممداني (34 عاما) مهامه رسميا مطلع العام الجاري، بعد انتهاء ولاية سلفه إريك آدامز في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، ليكون أصغر عمدة للمدينة.