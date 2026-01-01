راديو يوم القيامة يعود للبث.. رسائل روسيا الصامتة تشعل تفاعلا رقميا

أعاد طنين غامض ورسالة مقتضبة بثتها إذاعة روسية قديمة إشعال الجدل على المنصات الرقمية، بالتزامن مع تصاعد التوتر العسكري بين موسكو وكييف، مما أعاد إلى الواجهة أدوات الحرب الباردة التي لا تزال حاضرة في المشهد الروسي.

وتُعرف هذه الإذاعة باسم "راديو يوم القيامة"، واسمها التقني (UVB-76) "يو في بي 76″، وهي محطة إذاعية عسكرية روسية يزيد عمرها على 50 عاما، ولا تعترف بها الحكومة الروسية رسميا.

ورغم ذلك، لا تزال تبث حتى الآن من دون برامج أو أخبار، مكتفية بطنين متواصل وخشخشة رتيبة، تتخللها بين الحين والآخر رسائل قصيرة وغامضة.

وأُنشئت الإذاعة في منتصف سبعينيات القرن الماضي، كجزء من نظام اتصالات طوارئ مخصص لأسوأ السيناريوهات العسكرية، وتُعد عنصرا من منظومة الاتصالات الإستراتيجية السرية في روسيا، كما أكسبها شهرة عالمية وألقابا مثل "الطنانة" و"إذاعة يوم القيامة".

وخلال الأيام الماضية، عاد اسم الإذاعة إلى التداول بقوة، بعدما بثّت موسيقى "بحيرة البجع" لتشايكوفسكي (موسيقار روسي)، عقب إعلان إحباط هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة استهدف أحد مقرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وترتبط هذه الموسيقى بدلالات رمزية عميقة في الوعي الروسي، إذ ارتبط بثها تاريخيا بمحطات مفصلية وأزمات كبرى. فقد أُذيعت عام 1991 أثناء الانقلاب الفاشل على ميخائيل غورباتشوف، كما بُثّت بعد وفاة عدد من قادة الاتحاد السوفياتي، أبرزهم ليونيد بريجنيف عام 1982، ما جعلها مؤشرا غير رسمي على لحظات الاضطراب أو الاستعداد لقرارات مصيرية.

ووفق متابعين، فإن آخر رسالة بثّتها الإذاعة جاءت بعد 20 دقيقة من دخول عام 2026، حين التُقطت كلمة "غلوتانيه"، وتعني "الابتلاع" باللغة الروسية، وهو ما زاد منسوب الغموض والتأويل حول توقيت الرسالة ومعناها.

قراءات متباينة

وفجّر الحديث مجددا عن "راديو يوم القيامة" موجة تفاعل على منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء بين التقليل من أهميته، واعتباره أداة نفسية ورسالة سياسية وأمنية محسوبة.

ورأى فضل أن بث الإذاعة أو الموسيقى لا يغيّر من واقع المأزق العسكري، معتبرا أن روسيا غارقة في المستنقع الأوكراني، على غرار تجربة الاتحاد السوفياتي في أفغانستان.

لا بحيرة بجع ولا بطيخ. روسيا تورطت في المستنقع الأوكراني مثلما تورط الاتحاد السوفياتي في أفغانستان. بواسطة فضل

وقدّم سالم قراءة شاملة للصراع، واعتبر أن الحرب تتجاوز الإطار الروسي الأوكراني إلى مواجهة أوسع، مؤكدا أن خسارة روسيا نوويا تعني نهايتها الكاملة، وهو ما يدركه الغرب جيدا.

هذه حرب كبرى ومن يراها بين روسيا وأوكرانيا فهو لا يرى المشهد العسكري والسياسي ولا تنتهي بخسارة روسيا. الغرب يعرف هذه الحقيقة لكن خسارة روسيا النووية هي نهاية روسيا إلى الأبد. بواسطة سالم

وقلل إياد من البعد العسكري للطنين، مرجحا أن يكون مرتبطا بأجهزة إلكترونية روسية من دون دلالات إستراتيجية مباشرة.

أعتقد الأزيز له علاقة بالأجهزة الإلكترونية الروسية وليس له دلالات عسكرية. بواسطة إياد

أما خالد فاعتبر أن إعادة تنشيط الإذاعة تعكس إدراكًا روسيًّا بدخول الصراع مرحلة أكثر تعقيدا، مع احتمال توسع المواجهة وانتقالها إلى مستويات جديدة من التوتر الإقليمي أو الدولي.

إعادة بثها اليوم قد تعكس إدراكا روسيا بدخول الصراع مرحلة أكثر تعقيدا وتصعيدا، مع اتساع نطاق المواجهة واحتمال انتقالها إلى مستويات جديدة من التوتر الإقليمي أو الدولي. بواسطة خالد

ويعزز هذا الجدل ما يشير إليه متابعون من أن نشاط "الطنّانة" ازداد بشكل لافت قبل أيام من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كما تُسجَّل لها رسائل تُبث عادة قبل الاتصالات الرسمية بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، وكذلك بعد إعلانات نجاح اختبارات أسلحة روسية جديدة.