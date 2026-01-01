تايوان تتعهد بمواجهة "طموحات" الصين وبكين ترد

تعهد الرئيس التايواني "لاي تشينغ تي" اليوم الخميس بالدفاع عن سيادة الجزيرة في مواجهة ما سماه "الطموحات التوسعية" للصين، بعد أيام من اختتام بكين مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة.

وقال لاي في خطاب بمناسبة رأس السنة الجديدة: "في مواجهة الطموحات التوسعية المتصاعدة للصين، يراقب المجتمع الدولي ما إذا كان شعب تايوان يمتلك العزم للدفاع عن نفسه"، وأضاف أن طموح الصين للتوسع متواصل، مؤكدا أن تايوان "عازمة على الدفاع عن سيادتها وتعزيز قدراتها".

وقال لاي: "لطالما كان موقفي واضحا وهو الدفاع بحزم عن السيادة الوطنية، وتعزيز الدفاع الوطني وصمود المجتمع، وإنشاء قدرات ردع فعالة، وبناء آليات دفاع ديمقراطية قوية".

وفي أول رد فعل صيني على تصريحات "لاي"، قال مكتب شؤون تايوان في الصين إن خطاب الرئيس التايواني "مليء بالأكاذيب والادعاءات المتهورة، والعداء والخبث".

وجاءت تصريحات "لاي" بعد أيام من اختتام الصين تدريبات بالذخيرة حية حول تايوان شملت إطلاق صواريخ واستخدام الطائرات والسفن الحربية.

وأعربت بكين عن غضبها إزاء صفقة أسلحة أميركية مخطط لها لتايوان، تبلغ قيمتها أكثر من 11 مليار دولار، وتشمل صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة مدفعية وبرمجيات عسكرية.

كما نقلت وكالة رويترز أن البنتاغون منح شركة "لوكهيد مارتن" عقدا بنحو 328 مليون دولار لتلبية احتياجات القوات الجوية التايوانية.