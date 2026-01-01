حماس تدعو لصلاة الغائب على قادة القسام غدا الجمعة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، إلى أداء صلاة الغائب غدا الجمعة على أرواح قادتها الشهداء من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة.

وقالت حماس في بيان: "وفاء لجهادهم وتضحياتهم، وتقديرا لمسيرتهم في الدفاع عن أرض فلسطين المباركة، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية في كل أنحاء العالم إلى أداء صلاة الغائب على أرواح القادة الشهداء من كتائب الشهيد عز الدين القسام".

ودعت الحركة لأداء صلاة الغائب يوم غد بعد صلاة الجمعة في كل مساجد فلسطين وجميع المساجد والمراكز الإسلامية حول العالم على كل من: محمد السنوار قائد هيئة الأركان، محمد شبانة قائد لواء رفح في كتائب القسام، حكم العيسى قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، رائد سعد قائد ركن التصنيع العسكري، حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة) المتحدث السابق باسم كتائب القسام.

والاثنين، نعت كتائب عز الدين القسام قادتها، مؤكدة استشهادهم في قصف إسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة، وذلك في بيان تلاه أبو عبيدة المتحدث العسكري الجديد باسم الكتائب.