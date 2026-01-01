41 ألف مهاجر عبروا المانش إلى بريطانيا في 2025

عبر أكثر من 41 ألف شخص قناة المانش إلى بريطانيا في عام 2025، وهو ثاني أعلى رقم تسجله الحكومة البريطانية من المهاجرين الوافدين منذ بدأت جمع البيانات عام 2018.

وبحسب بيانات لوزارة الداخلية البريطانية اليوم الخميس، لم تُرصد أي قوارب صغيرة ليلة رأس السنة، وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين عبروا قناة المانش انطلاقا من فرنسا أثناء 2025 بلغ 41 ألفا و472، وهو ثاني أعلى عدد بعد الرقم القياسي البالغ 45 ألفا و774 شخصا والمسجّل في العام 2022.

وواجهت الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدة في العام الماضي للتصدي لأعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يخاطرون بعبور القناة، وتعهدت بعد فوزها في الانتخابات العامة في يوليو/تموز 2024 بـ"سحق عصابات" تهريب البشر التي تنظم هذه الرحلات.

ووصل ما يقرب من 65 ألف مهاجر إلى البلاد عبر القوارب الصغيرة منذ تولي حزب العمال السلطة.

وقال قائد أمن الحدود في المملكة المتحدة، مارتن هيويت، المكلف بالحد من عبور القناة لأعضاء البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن "أعداد الوافدين في 2025 مُحبطة، لكن العمل على وقف مسار التهريب لطالما استغرق وقتا".

ولقي ما لا يقل عن 17 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم عبور قناة المانش العام الماضي، مع عدم وجود سجل رسمي للوفيات في القناة، وفق تقارير السلطات الفرنسية والبريطانية.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بوقوع 36 حالة وفاة أخرى يُعتقد أنها مرتبطة بمحاولات السفر من البر الأوروبي إلى المملكة المتحدة.

وفي تعليقه على أعداد المهاجرين في 2025، قال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سليمان إن "معظم الرجال والنساء والأطفال الذين يخوضون هذه الرحلات فرّوا من أنظمة قمعية، ومن حروب أهلية وحشية في دول مثل السودان".

وأضاف أن أحدا لا يعرض حياته للخطر في قارب هش إلا بدافع اليأس بحثا عن الأمان في بلد لديه فيه روابط عائلية أو مجتمعية، وقال "من حق الحكومة السعي إلى وقف عبور القناة، لكن الخطط، التي تعاقب أشخاصا يَثبت أنهم لاجئون، غير عادلة وليست رادعا فعالا".