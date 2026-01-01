تفاؤل حذر وأمل يسابق الألم.. هكذا استقبل المغردون عام 2026

"عام آخر يجري بنا، حاذروا أن تلتفتوا إلى الوراء، أو تهدروا طاقتكم في فضّ الاشتباك مع الماضي"، بهذه الكلمات استقبلت الكاتبة "أحلام مستغانمي" عام 2026، الذي تفاوتت أمنيات المغردين منه.

واجتاح وسما "#العام_الجديد #السنة_الجديدة_2026" مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر ملايين الأشخاص عن أمنياتهم وأمانيهم للعام الجديد التي يمكن تلخيصها بأنها ""تفاؤل مشوب بحذر وأمل يسابق الألم".

وشهدت دول عربية وعالمية عدة احتفالات بحلول العام الجديد 2026، بعروض ضوئية وألعاب نارية وفعاليات جماهيرية.

وفي قطر، شهد درب لوسيل بالعاصمة الدوحة فعاليات جماهيرية بمناسبة العام الجديد، منها إطلاق ألعاب نارية.

وفي مصر، أقيمت فعاليات احتفالية بمنطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، احتفالا باستقبال العام الميلادي الجديد، بمشاركة عدد كبير من المواطنين، وأضاءت الأبراج بعلم مصر.

كما أضاءت الألعاب النارية سماء أهرامات الجيزة احتفالا ببدء العام الميلادي 2026.

وفي الإمارات أفادت وكالة الأنباء "وام"، بإطلاق عروض في أكثر من مكان، منها 40 عرضا مبهرا في دبي واحتفالات أخرى في أبو ظبي.

كما تحدثت الوكالة عن "أرقام قياسية" عبر مشاركة 6500 طائرة درون في إحدى الفعاليات، وإطلاق أكبر قذيفة لألعاب نارية في التاريخ في إمارة رأس الخيمة.

وتلخص الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي بأن يكون استقبال العام الجديد بـ"بهجة، حتى وإن كنتم من مفلسي الحب. لا شيء يستحق الحزن، إنه زمن مضى".

أما المصور اليمني علي السنيدار فيغرد عن العام الجديد ويتمنى أن يكون "هذا العام مباركا تفتح فيه لنا الأبواب المغلقة، وتكتب لنا فيه الخيرات حيث لا نحتسب".

أما حساب "الجوري لا اقتباس" فتتمنى أن يكون "القادم أجمل، وأخف على قلوبنا".

وتمنى الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم "للعالم سلاما يليق بالإنسان وللبنان شفاء يليق بتاريخه".

أما حساب "تغريد" فختم العام الماضي بكلمة "الحمد لله" وتمنى أن يكون عام 2026 "مليئا بالحب والرحمة والمغفرة وتجديد الامل".

وغرد حساب "خواطر وأقوال وحكم" بأمل عن العام الجديد وبأنه يأتي حاملا معه "صفحات بيضاء نكتبها بخطواتنا وخياراتنا".

أما محمد فاستعان بالآية الكريمة في بداية عام 2026 "ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغَاث النَّاسُ" وتابع "اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرّات والخيرات".

أما المغردة علا القرني فكتبت عن العام الجديد "يارب اجعلني دائمًا في المكان الذي يسعني ويشبهني، مكان لا يُقلّل من خفّتي ولا يُثقلني ولا أضيق فيه".

أمنيات أخرى للعام الجديد لأطفال غزة تتلخص في أمنية "أتمنى يتوقف المطر" بسبب المعاناة التي يمر بها النازحون القاطنون في خيم.

وهكذا استقبل النازحون بمخيمات شمال سوريا العام الجديد.

ونصائح يقدمها الدكتور محمد الخالدي للبدء بعام 2026.

ويغرد حساب "السفير" عن العام الجديد "نفتحه بالأمل ونمضي فيه بالثقة بالله، ونسأل الله أيامًا أخفّ وقلوبًا مطمئنة وخيرًا لا ينقطع".

وهكذا استقبلت محترفة بلياردو العام الجديد 2026.