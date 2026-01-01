ترامب يسحب الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتم سحب الحرس الوطني من مدن شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند، وذلك بعد أن أعاقت عقبات قانونية تنفيذ هذه الخطوة.

وأضاف ترامب أن الجريمة انخفضت بشكل كبير بفضل وجود عناصر الحرس الوطني الوطنيين في تلك المدن التي كانت ستختفي لولا تدخل الحكومة الفدرالية على حد قوله.

وقال ترامب على شبكته "تروث سوشيال": "سنعود، ربما بشكل مختلف وأقوى بكثير، عندما تبدأ معدلات الجريمة الارتفاع مجددا… إنها مسألة وقت فقط".

وقبل أشهر، أمر ترامب بنشر عناصر من الحرس الوطني في هذه المدن، وكذلك في ممفيس، لمكافحة الجريمة ودعم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وندد الديمقراطيون بقرار ترامب معتبرين أنه مناورة استبدادية تتجاوز حدود سلطة الرئيس، إذ يخضع الحرس الوطني لكل ولاية لسلطة مزدوجة من الرئيس والحاكم المحلي.

وكانت القوات قد غادرت لوس أنجلوس بالفعل بعد أن نشرها الرئيس في وقت سابق كجزء من حملة أشمل على الجريمة والهجرة. كما تم إرسالها إلى شيكاغو وبورتلاند، لكنها لم تنتشر على الأرض بسبب استمرار الطعون القانونية.

ويجعل ترامب من مواجهة الجريمة في المدن محورا رئيسيا لفترة رئاسته الثانية، وقد فكر في إمكانية تفعيل قانون التمرد لإيقاف معارضيه عن استخدام المحاكم لعرقلة خططه.

وقال ترامب إنه يعتبر نهجه الصارم تجاه الجريمة قضية سياسية رابحة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة للعام 2026.

وخلص قضاة ينظرون في دعاوى قضائية رفعتها المدن التي تطعن في عمليات نشر القوات إلى أن إدارة ترامب تجاوزت سلطتها ولم يجدوا دليلا يدعم الادعاءات بأن القوات ضرورية لحماية الممتلكات الاتحادية من المتظاهرين.

وعرقلت المحكمة العليا الأميركية في ‌23 ديسمبر/كانون الأول محاولة ترامب نشر قوات الحرس الوطني في ولاية إيلينوي، وهو حكم قوض الأساس المنطقي القانوني الذي استند إليه لإرسال ‌جنود إلى ولايات أخرى.

وقالت المحكمة إن سلطة الرئيس لتولي السيطرة الاتحادية على قوات الحرس ‌الوطني لا تنطبق على الأرجح إلا في ظروف "استثنائية".

وجاء في أمر غير موقع توصلت إليه المحكمة بأغلبية أعضائها أنه "في هذه المرحلة الأولية، لم تستطع الحكومة ‌تحديد مصدر السلطة التي تتيح للجيش تنفيذ القوانين في ولاية إيلينوي".