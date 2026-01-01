شاهد.. دول العالم تحتفل بحلول عام 2026

شهدت دول عربية وعالمية عدة احتفالات بالعام الجديد 2026، بعروض ضوئية وألعاب نارية وفعاليات جماهيرية.

ففي مصر، أقيمت فعاليات احتفالية بمنطقة الأبراج بالعاصمة الجديدة شرقي القاهرة، احتفالا باستقبال العام الميلادي الجديد، بمشاركة عدد كبير من المواطنين، وأضاءت الأبراج بعلم مصر.

كما أضاءت الألعاب النارية سماء أهرامات الجيزة احتفالا ببدء العام الميلادي 2026.

وفي الإمارات أفادت وكالة الأنباء "وام"، بإطلاق عروض في أكثر من مكان، منها 40 عرضا مبهرا في دبي واحتفالات أخرى في أبو ظبي.

كما تحدثت الوكالة عن "أرقام قياسية" عبر مشاركة 6500 طائرة درون في إحدى الفعاليات، وإطلاق أكبر قذيفة لألعاب نارية في التاريخ في إمارة رأس الخيمة.

وشهدت دبي، احتفالات وعروضا بالعام الجديد، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه بمنصة إكس.

وفي قطر، شهد درب لوسيل بالعاصمة الدوحة فعاليات جماهيرية بمناسبة العام الجديد، منها إطلاق ألعاب نارية، بحسب وسائل إعلام محلية، منها صحيفة الشرق.

وفي سوريا حيث غطت عاصفة ثلجية شمال البلاد، تجمع السكان في دمشق للاحتفال بحلول العام الجديد، بعد مرور أكثر من عام على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي باريس، تجمع مئات آلاف الباريسيين والسياح، كالمعتاد، في شارع الشانزليزيه، في انتظار العد التنازلي لحلول العام الجديد، في حين استقبلت ألمانيا العام الجديد أيضا بعروض من الألعاب النارية.

كما وثقت مشاهد مصورة احتفالات باستقبال العام الجديد في لندن، وُصفت بأنها من بين الأضخم على مستوى أوروبا.

وفي الصين، نُظمت العديد من العروض، في حين قالت رويترز إن قسم جويونغوان من سور الصين شهد احتفال العديد من الناس هناك بالعام الجديد.

كما وثقت مشاهد احتفالات وإطلاق ألعاب نارية في مدينة أوكلاند النيوزيلندية بمناسبة دخول العام الجديد، في حين وثقت صور عدة ألعابا نارية في مناطق بسنغافورة.

ويتوقّع أن يشارك أكثر من مليوني شخص في ما سمته السلطات البرازيلية "أكبر سهرة" لرأس السنة على شاطئ كوباكابانا الشهير.

وكانت دول المحيط الهادي احتفلت الأربعاء بحلول العام الجديد، في حين ساد الهدوء في سيدني خلال دقيقة صمت لتكريم ضحايا هجوم شاطئ بوندي، قبل أن تُضيء الألعاب النارية سماء المدينة الساحلية عند حلول منتصف الليل.

واحتشد مئات الآلاف على الشاطئ في سيدني لحضور عرض ضخم للألعاب النارية عند منتصف الليل استُخدمت فيه 9 أطنان من المفرقعات.

وفي هونغ كونغ، ألغي عرض ضخم للألعاب النارية حدادا على أرواح 161 شخصا قضوا في حريق اندلع في مجمّع سكني في نوفمبر/تشرين الثاني.