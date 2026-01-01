باكستان والهند تتبادلان قوائم السجناء والمنشآت النووية

تبادلت باكستان والهند في اليوم الأول من عام 2026 قوائم المنشآت النووية والسجناء المدنيين في البلدين.

وبموجب اتفاقية الوصول القنصلي المُبرمة في عام 2008، يتبادل البلدان قائمة السجناء مطلع يناير/كانون الثاني وفي 1 يوليو/تموز من كل عام، كما يلتزم الجانبان باتفاق خاص وُقّع عام 1988 يحظر عليهما استهداف المنشآت النووية لدى كل منهما.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الهندية، قدّمت نيودلهي إلى إسلام آباد أسماء 391 سجينا مدنيا من أصول باكستانية، إضافة إلى 33 صياد سمك محتجزين لديها، إلى جانب قوائم المنشآت النووية عبر القنوات الدبلوماسية.

وأكد متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، خلال مؤتمر صحفي، صحة ما أعلنته الهند، مضيفا أن حكومة باكستان قدمت إلى الهند أسماء 257 محتجزا هنديا، وهم 199 صياد سمك و58 مدنيا.

وقال أندرابي إن البلدين تبادلا أيضا قوائم المنشآت النووية، وفقا للاتفاق المبرم بينهما، والذي يحظر استهداف تلك المنشآت.

وتلزم الاتفاقية الموقّعة في 31 ديسمبر/كانون الأول 1988 باكستان والهند بإبلاغ بعضهما عن المنشآت والمرافق النووية بشكل دوري في الأول من كل عام، حتى تغطيها الاتفاقية.

وتعيش الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947 حالة من التسابق على التسلح بدأ بالأسلحة التقليدية ووصل إلى أسلحة الدمار الشامل.

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الترسانة النووية متكافئة تقريبا لدى البلدين، إذ بلغ مخزون الهند من الرؤوس النووية نحو 172 رأسا نوويا عام 2024، وهو ما يتجاوز قليلا مخزون باكستان البالغ 170 رأسا نوويا.