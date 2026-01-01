الصومال يعلن مقتل 29 مسلحا من حركة الشباب

قالت وزارة الدفاع الصومالية، في بيان اليوم الخميس، إن القوات المسلحة قضت على 29 مسلحا من حركة الشباب في منطقة ‍جاباد غوداني بإقليم شبيلي الوسطى بالتنسيق مع مَن وصفتهم بشركاء دوليين.

وذكرت وزارة الدفاع على "إكس" أنها دمرت أيضا ‌مركبات وأسلحة كانت معدة للاستخدام في "هجمات إرهابية" ضد المدنيين، وذلك خلال عمليات جوية ‌نُفذت أثناء ساعات الليل في شبيلي ‌الوسطى.

وعبّرت الوزارة عن تقديرها "للشركاء الدوليين لدعمهم المتواصل في مجال التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتمكين العملياتي ‌في مكافحة الإرهاب"، دون أن تحدد هوية الشركاء.

وتخوض حركة الشباب تمردا مسلحا في الصومال منذ أكثر من 15 عاما، ولا تزال تنفذ هجمات دامية ضد أهداف مدنية وعسكرية، رغم تصاعد عمليات ما تُسمى بمكافحة الإرهاب.

وسيطرت حركة الشباب على عشرات المدن والقرى العام الماضي، مما أدى إلى خسارة الحكومة جميع المكاسب التي حققتها خلال حملتها العسكرية في عامي 2022 و2023.

وفي مارس/آذار سيطرت حركة الشباب على بريري التي كانت تضم قاعدة عملياتية مهمة للجيش الصومالي، بدون قتال بعد انسحاب الجيش، ودمرت جسرا أساسيا لخطوط الإمداد العسكري.

وفي أغسطس/آب الماضي، شن الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الأفريقي بالصومال (أوصوم) هجوما لاستعادة السيطرة على المدينة.

وينتشر في البلاد أكثر من 10 آلاف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي، ورغم ذلك تستمر هجمات حركة الشباب.