الصومال يرأس مجلس الأمن لأول مرة خلال 50 عاما

تولى الصومال رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي اعتبارا من اليوم الخميس، ليقود أعمال المجلس في شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وستترأس جمهورية الصومال الاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الأمن، والجلسات المخصصة لمناقشة قضايا السلم والأمن الدوليين، خلال فترة رئاستها بموجب المادة الـ18 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن، والذي ينص على تولي أعضاء المجلس الرئاسة بالتناوب بحسب الترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائهم.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) إن تولي الصومال رئاسة المجلس يُعد محطة دبلوماسية بارزة تعكس تنامي حضور الجمهورية على الساحة الدولية، وتزايد مشاركتها في آليات صنع القرار داخل منظومة الأمم المتحدة، بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية التي أثرت على موقعها الدولي.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الصومالية قولها إن "تولي رئاسة مجلس الأمن يمثل فرصة مهمة لإبراز التزام الصومال بدعم السلم والأمن الدوليين، والاستعداد للقيام بدور قيادي بنّاء داخل المحافل الأممية".

وتنتقل رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل دوري بين الدول الأعضاء شهريا، فيما تأتي رئاسة الصومال الحالية للمجلس بوصفها الأولى منذ أكثر من 5 عقود، في مؤشر على التحسن الذي تشهده البلاد على صعيد الاستقرار السياسي وتعزيز حضورها الدولي.

ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة لكل منها صوت واحد، بينها 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وهي روسيا، وفرنسا، والصين، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية.

كما يضم المجلس 10 أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة عامين وفق التوزيع الجغرافي المعتمد، وهم إلى جانب الصومال، الدانمارك واليونان وباكستان وبنما والبحرين وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا.

وفي جلسة طارئة لمجلس الأمن قبل أيام، خُصصت لمناقشة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، طالب مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة، أبو بكر عثمان بإدانة ورفض محاولة إسرائيل لتقويض وحدة الصومال.

وقال إن بلاده ترفض "بشكل قاطع أي اعتراف أحادي" بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وتعتبر الخطوة الإسرائيلية انتهاكا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه وللقانون الدولي.

وأكد المندوب أن الخطوة الإسرائيلية تهدد السلم والأمن إقليميا ودوليا وتزعزع استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "الرفض القاطع لأي إجراء أو إعلان ينتقص من وحدة الصومال أو يمس أراضيه".