السيول توقف معبرا حدوديا بين سوريا ولبنان

توقفت حركة العبور مؤقتا في منفذ العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان، اليوم الخميس، نتيجة تضرر الجسر الواصل بين الجانبين بفعل السيول وارتفاع مستوى المياه.

وأفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن ارتفاع مستوى مياه النهر الكبير الجنوبي أدى إلى أضرار في الجسر، مما استدعى وقف الحركة حفاظا على السلامة العامة إلى حين إتمام المعالجة الفنية.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمسافرين استخدام المعابر البديلة المتاحة حاليا، وهما منفذا جوسيه (غربي حمص) وجديدة يابوس (في ريف دمشق الغربي)، حيث يستمر العمل فيهما يوميا ما بين الساعة 6 صباحا و12 ليلا.

وتتعرض سوريا لمنخفض جوي قطبي عالي الفعالية يترافق مع ثلوج وهطولات مطرية غزيرة، ما أدى إلى تشكّل فيضانات في بعض المناطق وزيادة جريان الأنهار، ومن بينها النهر الكبير الجنوبي على الحدود بين سوريا ولبنان، الأمر الذي انعكس على البنية التحتية القريبة من مجرى النهر وتسبب بأضرار كبيرة.