الداخلية السورية تتحدث عن إحباط هجوم انتحاري لتنظيم الدولة في حلب

قالت وزارة الداخلية السورية، الخميس، إنها أحبطت هجوما انتحاريا كان يعتزم تنظيم الدولة تنفيذه ليلة رأس العام الجديد في مدينة حلب، مما أسفر عن مقتل أحد افراد الشرطة وإصابة اثنين آخرين خلال العملية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "ضمن الجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب، ونتيجة المتابعة الدقيقة لتحركات خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وبناءً على التعاون المعلوماتي مع الجهات الشريكة في مكافحة الإرهاب، توافرت معلومات حول نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما مدينة حلب، من خلال استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية".

وأضافت أنه "في إطار الاستجابة الاستباقية، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز الحماية حول الكنائس، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة، وإقامة حواجز تفتيش في مختلف مناطق المدينة".

وأشارت إلى أنه خلال قيام إحدى نقاط التفتيش في منطقة باب الفرج بمدينة حلب بمهامها، اشتبه أحد العناصر بشخص تبيّن لاحقًا أنه ينتمي لتنظيم الدولة، وأثناء محاولته التحقق من وضعه، أقدم على إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل أحد عناصر الشرطة، قبل أن يفجر المشتبه به نفسه ويصيب عنصرين أثناء محاولتهما التدخل لاعتقاله.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الأربعاء، إن أنقرة ستقدم الدعم اللازم لدمشق من أجل سلام وأمن الشعب السوري، ولفت -في كلمة مصورة بمناسبة رأس السنة الميلادية- إلى أن سياسة تركيا "تتجلى انعكاساتها، التي تركز على الحق والعدالة والضمير، في جميع أنحاء المنطقة، وعلى رأسها سوريا وقطاع غزة".