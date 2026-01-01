الجيش الإسرائيلي يستعد "لحرب مفاجئة" على ثلاث جبهات

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية -اليوم الخميس- عن تسريع جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لاحتمال نشوب ما وصفتها "بحرب مفاجئة" على 3 جبهات: إيران ولبنان والضفة الغربية المحتلة.

ومنذ مدة، تهدد إسرائيل بشن حرب جديدة على إيران، وتنفيذ هجمات واسعة في لبنان، كما يحرض وزراء إسرائيليون على استئناف حرب الإبادة بغزة، وسط تصعيد مستمر بالضفة الغربية المحتلة.

واعتبر قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط -أمس الأربعاء- أنه على تل أبيب التأهب لـ"حرب مفاجئة" و"الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية".

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة إنه "في ضوء الأحداث في إيران، يُسرّع الجيش الإسرائيلي استعداداته لاحتمال نشوب حرب مفاجئة على 3 جبهات رئيسية: إيران، ولبنان، والضفة الغربية".

وأشارت إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن خطة متعددة السنوات تمتد حتى عام 2030، بقيادة رئيس أركان الجيش إيال زامير، وتشمل -من بين أمور أخرى- توسيعا كبيرا لأنشطة الجيش الإسرائيلي ووجوده في الفضاء الخارجي.

وأردفت أن رئيس الأركان "أشار إلى محورين رئيسيين في الخطة متعددة السنوات، وهما رعاية الأفراد والانخراط في مجال الفضاء الخارجي"، ويُعرّف الجيش الإسرائيلي الفضاء بأنه بُعدٌ لتطوير القدرات الدفاعية والهجومية والاستخباراتية.

وأشارت القناة إلى أنه بدأت تتضح معالم الخطة بعد نحو عامين من القتال العنيف، وكجزء منها، إلى جانب العمل على وضع الخطة، هناك عملية تحضير للحرب، بل وحتى لاحتمال تنفيذ عملية مباغتة، مع وضع إيران في طليعة هذه العملية.

وادعت أن تل أبيب تخشى من أن طهران سترد على المظاهرات الداخلية في إيران بمهاجمة إسرائيل لمنع سقوط النظام، وفق زعمها.

ووفق القناة، فإن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى -أمس الأربعاء- مناقشات ومشاورات من ميامي (بالولايات المتحدة التي يزورها منذ عدة أيام) بشأن الاحتجاجات في إيران".

وقالت إن مكتب رئيس الوزراء يرفض التعليق تحديدا على ما يحدث في إيران، خشية أن يدفع أي تصريح من نتنياهو أو أحد كبار مسؤولي الدولة إيران إلى التحرك ضد إسرائيل من أجل إسكات الاحتجاج.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى -لم تسمه- قوله "نرصد حدثا داخليا خطيرا في إيران. من السابق لأوانه معرفة عواقبه".

ومنذ الأحد، تشهد مدن إيرانية، بينها العاصمة طهران، احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقبل هذه الاحتجاجات، ظلت إسرائيل لأسابيع تلوح باعتزامها خوض حرب جديدة مع إيران، وشن "هجوم واسع" ضد ما تدعي أنها مواقع لحزب الله في لبنان إذا لم تتمكن بيروت من نزع سلاح الحزب قبل نهاية 2025.

وفي يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أميركي حربا على إيران استمرت 12 يوما، وردت عليها طهران بهجمات صاروخية، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الطرف الآخر العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.