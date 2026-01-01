الأمن السوري يقبض على مجموعة من مليشيا "درع الساحل"

ألقى جهاز الأمن السوري، اليوم الخميس، القبض على مجموعة من فلول النظام المخلوع، قال إنها تابعة لما يُسمّى مليشيا "درع الساحل"، وذلك خلال عملية أمنية في محافظة اللاذقية شمالي غرب البلاد.

ونقلت قناة الإخبارية السورية (رسمية) عن مصدر أمني، لم تسمه، بأن من بين أفراد المجموعة الموقوفة، من وصفه "الإرهابي الملقب بالملازم عباس، المتورط في أعمال إجرامية وانتهاكات جسيمة".

وأوقفت مديريات الأمن الداخلي في اللاذقية ومنطقتي جبلة والقرداحة، الأربعاء، عددا من الأشخاص المتورطين في جرائم حرب وأعمال تحريضية هددت السلم الأهلي في محافظتي اللاذقية وطرطوس، وفق المصدر ذاته.

وجاءت هذه التوقيفات، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية رسميا، نتيجة "عمليات أمنية نفذتها مديريات الأمن بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وذلك عقب دعوات تحريضية خارجية ذات طابع طائفي".

وفيما لم تذكر القناة أي تفاصيل عن التنظيم "الإرهابي"، ظهر في فبراير/شباط 2025، شخص يُدعى مقداد فتيحة، في مواقع التواصل الاجتماعي ليعلن عن تأسيس مليشيا عسكرية جديدة في سوريا أطلق عليها "لواء درع الساحل".

وقال في تسجيل مصوّر إنه يؤسس هذا اللواء لـ"حماية أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري"، وكان لهذا التشكيل العسكري ظهور خلال ما عرف أحداث الساحل في 7 مارس/آذار الماضي التي استهدفت مدنيين وعناصر أمنيين وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

وتأتي هذه العمليات بعد أيام من استهداف مسلحين، الأحد، عناصر أمن أثناء حمايتهم مظاهرات في مدن بالساحل السوري ووسط البلاد، دعت إليها المرجعية الروحية للطائفة العلوية، وطالبت بالفدرالية، ما أسفر عن 4 قتلى و108 مصابين من قوات الأمن ومدنيين باللاذقية.