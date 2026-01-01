الآلاف يحتفلون بالعام الجديد في قطر

احتشد آلاف المحتفلين، مساء الأربعاء، في مدينة لوسيل شمالي الدوحة، لاستقبال العام الجديد، وسط أجواء احتفالية تخللتها عروض ألعاب نارية أضاءت سماء المنطقة، في واحدة من أبرز الفعاليات التي شهدتها الدولة مع انطلاق عام 2026.

وشهدت منطقة لوسيل إقبالا واسعا من العائلات والزوار، حيث أتاحت الجهات المنظمة الوصول السلس إلى مواقع الاحتفال عبر المواقف المخصصة لكل فئة، إضافة إلى إمكانية الوصول المباشر عبر مترو الدوحة.

وتنوّعت طرق الاحتفال برأس السنة في الدوحة بين من فضّل التوجّه إلى الكورنيش لمتابعة عروض الألعاب النارية مجانا وسط الحشود، وآخرين اختاروا قضاء الأمسية في أجواء أكثر خصوصية عبر حجز طاولات في أسطح الفنادق والمطاعم المطلة على الواجهة البحرية.

ومع بداية عام 2026، قدّمت الدوحة مشهدا احتفاليا يجمع بين الطابع العالمي والروح العائلية المحلية، حيث توزعت الفعاليات بين التجمعات المفتوحة على الواجهة البحرية والحفلات التي نظمتها فنادق خمس نجوم، لتلبي مختلف الأذواق وتمنح السكان والزوار خيارات متعددة للاحتفال ببداية عام جديد.