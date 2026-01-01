استشهاد طفل في جباليا وآليات الاحتلال تتوغل بخان يونس

استشهد طفل فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة، بينما توغلت آليات الاحتلال خارج مناطق سيطرة الجيش في موقعين شرقي مدينة خان يونس، بجنوب القطاع.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء باستشهاد الطفل أحمد الشندغلي بإطلاق النار عليه في بلدة جباليا النزلة، والتي تعد ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 71 ألفا و271 شهيدا و171 ألفا و233 مصابا.

وقال مراسل الجزيرة إن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح اليوم خارج مناطق سيطرة جيش الاحتلال في موقعين شرقي مدينة خان يونس، بجنوب قطاع غزة.

وأشار المراسل إلى أن دبابات وجرافات الاحتلال توغلت، ووصلت إلى شارع صلاح الدين بحي الشيخ ناصر، جنوب شرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف.

كما توغلت آليات عسكرية على شارع صلاح الدين في منطقة السطر الشرقي، وشمال بلدة بني سهيلا، شمال شرق خان يونس، وأغلقت الشارع، مما تسبب في منع مرور المركبات إلى خارج المدينة لعدة ساعات، وسط إطلاق نار وقذائف بشكل عشوائي.

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في بلدة بني سهيلا، وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد 416 فلسطينيا، حسب وزارة الصحة.