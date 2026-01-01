استشهاد أسير فلسطيني في سجن بئر السبع

استُشهد الأسير حسن عيسى القشاعلة، مساء الخميس، داخل سجن بئر السبع التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بينما أفادت مصلحة السجون الإسرائيلية بتشكيل فريق تحقيق، "ولا يزال سبب وفاته غير محدد حتى الآن".

وينحدر القشاعلة من مدينة رهط في النقب جنوب فلسطين، وأمضى في معتقلات الاحتلال أكثر من 13 شهرا، وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه بعد 6 أشهر.

ويأتي استشهاد القشاعلة في ظل تصاعد التقارير حول ارتفاع عدد الشهداء بين الأسرى جراء سوء المعاملة والتعذيب، منذ بدء حرب الإبادة التي شنتها قوات الاحتلال على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين.

وحذّر مكتب إعلام الأسرى من تأثيرات سلبية مباشرة على صحة الأسرى الجسدية وقدرتهم على الاحتمال، مع استمرار سياسة الإهمال المتعمّد وعدم الاستجابة للاحتياجات الأساسية.

تدخل حقوقي

وحمّل المكتب إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى، محذرا من تداعيات خطيرة لاستمرار سياسة العزل والقمع.

وطالب بتدخل حقوقي وإنساني عاجل لوقف الجرائم داخل السجون الإسرائيلية.

ووفق معطيات سابقة نشرها نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل 10 آلاف و800 حتى مطلع أغسطس/آب الماضي، بينهم 49 أسيرة و450 طفلا.

وأوضح النادي أن العدد الإجمالي لا يشمل المعتقلين في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي، ومنهم أسرى من لبنان وسوريا.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد 100 أسير فلسطيني بسجون الاحتلال الإسرائيلي.