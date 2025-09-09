اليسار يفوز بالانتخابات التشريعية في النرويج

أعلن رئيس الوزراء النرويجي المنتهية ولايته -العمّالي يوناس غار ستور- فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت الاثنين على الرّغم من تحقيق اليمين الشعبوي المناهض للهجرة نتيجة تاريخية.

وحصل حزب العمال على نسبة 2.28% من الأصوات، بحسب ما أعلنت الهيئة الانتخابية في النرويج، فيما سجل حزب التقدم اليميني الشعبوي أكبر زيادة مقارنة بنتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2021، بارتفاع قدره 3.12%، ليصبح ثاني أقوى حزب بنسبة أولية بلغت 9.23% من الأصوات.

وأظهرت النتائج شبه النهائية لفرز الأصوات أنّ الأحزاب اليسارية تتّجه للحصول على أغلبية ضئيلة في البرلمان تبلغ 87 مقعدا من أصل 169.

وخاطب ستور -البالغ من العمر 65 عاما- أنصاره بعد أن تصدّر حزبه الانتخابات، قائلا "لقد نجحنا"، مضيفا "كنّا نعلم أنّها ستكون منافسة متقاربة، وقد كانت كذلك. كنّا نعلم أنّه سيتعيّن علينا بذل كلّ ما في وسعنا، وقد فعلنا لقد نجحنا".

وبهذه النتيجة يكون ستور الذي يتولّى السلطة منذ 2021 قد ضمن الحصول على ولاية جديدة مدّتها 4 سنوات على رأس حكومة أقليّة، وهو أمر شائع في الدول الاسكندنافية، لكنّ مهمّته لن تكون سهلة إذ سيتعيّن عليه أن يتعاون مع سائر القوى اليسارية التي تكثر الخلافات فيما بينها.

وقد عرف تحالف حزب العمال بدعمه للقضية الفلسطينية حيث اعترفت النرويج العام الماضي بالدولة الفلسطينية وسحبت مؤخرا استثماراتها من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي.

وتميّزت هذه الانتخابات بتسجيل حزب التقدّم المناهض للهجرة بقيادة سيلفي ليستهاوغ صعودا غير مسبوق إذ ضاعف تقريبا حصّته من الأصوات بحصوله على حوالي 24% من الأصوات، وهو مستوى غير مسبوق.

وبفضل أصوات الشباب، وبخاصة الذكور منهم، أصبح هذا الحزب اليميني المتطرف قوة المعارضة الأولى في البلاد، متقدما بفارق كبير على المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء السابقة إرنا سولبرغ.

وقالت ليستهاوغ وقد غمرتها السعادة مساء الاثنين "هذا المساء، سنحتفل بأفضل نتيجة على الإطلاق، وهدفي هو أن تكون هذه مجرد بداية". ورغم أنّها هنّأت ستور، إلا أنّها حذّرت من أنّ السنوات الأربع المقبلة ستكون "صعبة على الناس وعالم الأعمال".

وجاء حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء السابقة إرنا سولبرغ في المرتبة الثالثة بنسبة أولية بلغت 14.6%.

وكان نحو 4 ملايين ناخب مؤهلين للتصويت في انتخابات يوم الاثنين، وبلغت نسبة الإقبال 78.9%، بحسب أرقام الهيئة الانتخابية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية خلال الأيام المقبلة.